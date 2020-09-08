Белорусские оппозиционеры в Киеве: Колесникова доблестно сорвала операцию спецслужб

Исполнительный секретарь и пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли в Украину.

Они дали пресс-конференцию в Киеве 8 сентября, на которой рассказали подробности о том, как они покинули Беларусь и оказались в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оппозиционеры поблагодарили члена Координационного советаМарию Колесникову за том, что она сорвала спецоперацию белорусских спецслужб.

Родненков и Кравцов заявили, что после пропажи Колесниковой они пришли к ней в квартиру, где неизвестные люди затолкали их в автобус и надели мешки на голову.

Активисты отметили, что их отвезли в помещение Комитета госконтроля и начали угрожать уголовными делами по экономическим статьям. Там им предложили покинуть страну во избежание эскалации ситуации.

Кравцов добавил, что его с Родненковым отвезли на границу с Украиной отдельно от Колесниковой, а затем Ивану сказали пересесть в свой автомобиль и заехать на нейтральную зону. После этого к нему должны были подсесть Мария и Антон.

Кравцов добавил, что его с Родненковым отвезли на границу с Украиной отдельно от Колесниковой, а затем Ивану сказали пересесть в свой автомобиль и заехать на нейтральную зону. После этого к нему должны были подсесть Мария и Антон. Также вместе с их документами пересекали границу и сотрудники спецслужб.

Родненков добавил, что Колесникову насильно затолкали в машину Кравцова, и там она порвала свой паспорт, а затем выбралась через заднее окно и пошла пешком назад в Беларусь.

По словам оппозиционеров, когда пограничники поняли, что Колесникова покинула автомобиль, движение Кравцова и Родненкова пытались заблокировать в нейтральной зоне, но они ушли от погони и успели доехать до украинского пограничного пункта.

Журналисты спросили у активистов, почему они не поступили так же как и Мария Колесникова. "Мария очень сильный человек, я восхищаюсь ей. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", – ответил Родненков.

Оба подчеркнули, что не собираются просить о политическом убежище в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Колесникову похитили в понедельник, 7 сентября, в центре Минска.

По словам очевидцев, неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Кто такая Мария Колесникова и чем она известна, читайте в материале OBOZREVATEL.

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