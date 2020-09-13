Белорусские хакеры пообещали сделать Лукашенко "очень больно"

Белорусское объединение "Кибер-партизан" пригрозило остановить работу критически важных для государства серверов в случае новых задержаний граждан 13 сентября.

В Telegram-канале хакеры заявили, что в таком случае "Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост".

"Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к вам: будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо? Вы так заботитесь о своем окружении... Без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать. 13 сентября последний шанс одуматься. И еще: вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 13 сентября в ходе протестов в Минске и других городах Беларуси силовики задержали минимум 400 человек. Таким образом, Лукашенко уже нарушил требование хакеров.