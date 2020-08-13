Белоруски записали мощные видео против Лукашенко и обратились к миру

Белорусские женщины записали два ролика против президента Александра Лукашенко и в поддержку протестов в стране.

В одном видео, попавшем в распоряжение OBOZREVATEL, белоруски призывают мир "очнуться" и принять меры для защиты мирных демонстрантов.

"Наши активисты – женщины, мужчины, пожилые и молодые, здоровые и больные – получают пули, пока вы пьете чай на кухне и находитесь в неведении. Очнитесь!" – подчеркивают более десятка женщин.

В другом ролике 42 белоруски ответили на сексистские высказывания Лукашенко.

Видео построено в формате диалога, где женщины отвечают на реплики Лукашенко, такие как "Призвание женщины – украшать мир"; "Женщина должна быть 165−175 см"; "Если загрузить Конституцию на женщину, она рухнет, бедолага".

"Я не бедолага, я не рухну. Я сама оцениваю свои способности, и сама выбираю свой путь. Я буду противостоять несправедливости, беззаконию, сексизму. Я буду защищать себя и своих детей, родителей, близких", – говорится в ролике.

Также белоруски отмечают, что имеют право на выбор, на голос и на лучшую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская поэтесса Наташа Богданова записала жесткое обращение в форме стихотворения к Лукашенко. Она назвала его "Никогда ты не будешь батькою".