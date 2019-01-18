''Белорус — это русский!'' Лукашенко подловили на подхалимстве к России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что столкнуть белорусов и россиян не получится, несмотря на отдельные попытки в этом направлении.

Об этом он сказал на на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, передает информагентство БЕЛТА.

"Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть — это очень опасно", — подчеркнул он.

"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну, нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар", — добавил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в последнее время его и, особенно, главу МИД Беларуси Владимира Макея обвиняют в не том курсе, который они проводят во внешней политике. "Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации", — отметил Лукашенко.

По словам президента, ему "не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко анонсировал тяжелый год для государства и его граждан, выступив с тревожным заявлением о независимости.

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