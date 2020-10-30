Бельгия ввела повторный локдаун из-за скачка заболеваемости COVID-19

В Бельгии решили ввести повторный всеобщий карантин из-за роста числа заболевших COVID-19.

Жесткие ограничения вступят в силу 1 ноября и продолжатся как минимум до 13 декабря, передает RTBF.

"Наша страна находится в состоянии чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, давление на больницы огромное", – заявил премьер-министр страны Александр де Кро.

"Мы возвращаемся к строгой изоляции, которая преследует только одну цель: гарантировать, что наша система здравоохранения не рухнет", – отметил он.

Из-за этого правительство запретило собрания граждан –до четырех человек на открытом пространстве. При этом рекомендуется носить маску и соблюдать социальную дистанцию. На похороны допускаются максимум 15 человек.

Запрещена работа всех магазинов с товарами не первой необходимости, но они смогут продавать свои товары через службу доставки. Останутся работать магазины, торгующие едой для людей и животных, аптеки и газетные киоски.

В стране еще с прошлой недели отменены все культурные и спортивные мероприятия.

В то же время, большинство школ останутся открытыми, но каникулы решили продлить. Все высшие учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения до конца года.

Бары и рестораны смогут работать только на вынос. Закрываются предприятия сферы немедицинских услуг, требующих тесного контакта, парикмахерские и косметологические центры.

В гости разрешается приглашать не более одного человека (для тех, кто живет один, – двух).

Гостиницам позволят работать, но в них закроются бары и рестораны. На территории отелей постояльцы смогут питаться только в своих номерах.

Перестанут работать зоопарки, с 3 ноября – парки отдыха. Кроме того, сохраняется общенациональный комендантский час. Он действует с полуночи до 5:00 утра.

Напомним, ранее об ужесточении карантина объявили Франция, Германия, Чехия.

Статистика COVID-19 в Бельгии (на 30 октября) worldometers.info

Выявленные случаи заболевания worldometers.info

Активные случаи коронавируса в Бельгии worldometers.info

Динамика летальных случаев за сутки worldometers.info

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь с четверга, 29 октября, ограничила движение через границу. Ограничения власти аргументировали дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.