Беларусью не насытится: назван глобальный план Путина по захвату мира

Следующей целью России могут оказаться государства Средней Азии, в частности Казахстан, а также дестабилизация ситуации на территории стран Запада.

Об этом в статье для ZN.ua написал советник президента Украины Владимир Горбулин. "В свое время Казахстан перенес свою столицу подальше от границы с Китаем, считая его соседство немного опасным. Не пришлось бы переносить столицу еще раз, - как сказал Путин, "границы России нигде не заканчиваются", — уверен он.

Владимир Путин Комсомольская правда

По его словам, Украина, Беларусь и Казахстан — это для президента РФ Владимира Путина программа минимум.

"Программа максимум — это не только контроль над странами Балтии, создание зон нестабильности в Польше, Румынии, Болгарии, Греции, но и формирование таких же зон в Германии, Франции, центральных и южных странах ЕС. Подготовка к этому идет полным ходом. И это не только подогрев протестных акций по всей Европе, но и создание военизированных формирований. Россия занята организацией подпольных вербовочных и военно-образовательных пророссийских центров на всем континенте (например, Международный центр боевой и специальной подготовки "Волк", филиалы которого работают во многих европейских странах). Развернутая пророссийская сеть является большой и серьезной", — говорит Горбулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем обращении Путина британские СМИ нашли послание Западу о военной сфере.

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