На выборах в Беларуси победил не Лукашенко
На настоящий момент, на 3 часа утра 10 августа можно сделать следующие предварительные выводы:
1. Народ Республики Беларусь выбрал своим президентом Светлану Тихановскую. На всех участках, по которым удалось получить реальные результаты, она лидирует с большим отрывом.
2. Лукашенко избрал самую жесткую из всех возможных стратегий – не считаясь с фактами, объявить сокрушительную победу и защищать ее силой карательных подразделений.
3. Каратели действовали более жестко, чем когда-либо, применяя спецсредства (в частности, светошумовые гранаты), несмотря на то, что протестующие вели себя мирно и никакой угрозы для них не представляли.
4. Люди, протестовавшие на улицах белорусских городов, не испугались жестокости силовиков и намерены выходить еще.
5. Вертикаль Лукашенко шатается. В ряде городов милиция была демонстративно лояльна протестующим, некоторые комиссии отказываются фальсифицировать результаты, а ЦИК до настоящего момента так и не смог объявить официальные результаты.
6. Если в ближайшие дни массовость и активность протеста не пойдет на спад, все будет зависеть от того, хватит ли у Лукашенко карательных подразделений, способных купировать протест на всей территории Беларуси?
В любом случае мы присутствуем при событии такого масштаба, которое повлияет на будущее не только Беларуси, но и России.
Жыве Беларусь!