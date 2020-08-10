На настоящий момент, на 3 часа утра 10 августа можно сделать следующие предварительные выводы:

1. Народ Республики Беларусь выбрал своим президентом Светлану Тихановскую. На всех участках, по которым удалось получить реальные результаты, она лидирует с большим отрывом.

2. Лукашенко избрал самую жесткую из всех возможных стратегий – не считаясь с фактами, объявить сокрушительную победу и защищать ее силой карательных подразделений.

3. Каратели действовали более жестко, чем когда-либо, применяя спецсредства (в частности, светошумовые гранаты), несмотря на то, что протестующие вели себя мирно и никакой угрозы для них не представляли.

4. Люди, протестовавшие на улицах белорусских городов, не испугались жестокости силовиков и намерены выходить еще.

5. Вертикаль Лукашенко шатается. В ряде городов милиция была демонстративно лояльна протестующим, некоторые комиссии отказываются фальсифицировать результаты, а ЦИК до настоящего момента так и не смог объявить официальные результаты.

6. Если в ближайшие дни массовость и активность протеста не пойдет на спад, все будет зависеть от того, хватит ли у Лукашенко карательных подразделений, способных купировать протест на всей территории Беларуси?

В любом случае мы присутствуем при событии такого масштаба, которое повлияет на будущее не только Беларуси, но и России.

Жыве Беларусь!

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