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"Натуральная зрада!" Беларусы возмутились новыми российскими каналами

1.9т Читать материал на украинском

В Беларуси местные жители возмутились решением открыть пять новых российских телеканалов.

Один из них, так называемый патриотический телеканал для молодежи "Ратник", уже готовится начать вещание, пишет "Информационное сопротивление".

"Ратник" – российский патриотический канал для молодежи. "Да – мы о России. Но о России, а не о "Рашке", как сейчас называет нашу страну так называемый креативный класс", – говорится в описании канала.

Однако в соцсетях беларусы негативно отнеслись к очередному российскому телевещателю внутри своей страны.

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"Заход в информационное пространство соседа – вот главная угроза независимости", – высказался один из комментаторов.

"Это не просто ганьба, это натуральная зрада", – поддержал второй.

"Еще больше русско-фашистского зомбирования и пропаганды? НЕ хватает? Не до конца мозги беларусов в жидкое г… превратили", – возмутились местные.

"Натуральная зрада!" Беларусы возмутились новыми российскими каналами

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Как писал OBOZREVATEL, российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал в Украине в случае отмены языкового закона.

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Место
Беларусь
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Ш. Олег
Ш. Олег
Да? А вот моя знакомая брестчанка говорит, что белорусы (кроме ударенных "погоней" националистов из "Хартыи-97" со товарищи) в основном только российское телевидение и смотрят. Ну, а в Бресте ещё и польское. Местные каналы, по её словам, показывают по большей части лишь "вести с полей", Лукашенко и старые советские фильмы.
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Н Олег
Н Олег
зрада ... шо, в белорусском такое слово е?... или эт опять галицайские тётёхи-активистки в сетях постарались?
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Антошин Денис
Антошин Денис
10 человек высказалось против, а остальные, судя по всему, за.
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