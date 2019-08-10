"Натуральная зрада!" Беларусы возмутились новыми российскими каналами

В Беларуси местные жители возмутились решением открыть пять новых российских телеканалов.

Один из них, так называемый патриотический телеканал для молодежи "Ратник", уже готовится начать вещание, пишет "Информационное сопротивление".

"Ратник" – российский патриотический канал для молодежи. "Да – мы о России. Но о России, а не о "Рашке", как сейчас называет нашу страну так называемый креативный класс", – говорится в описании канала.

Однако в соцсетях беларусы негативно отнеслись к очередному российскому телевещателю внутри своей страны.

Зомбирование телевизором Drive2

"Заход в информационное пространство соседа – вот главная угроза независимости", – высказался один из комментаторов.

"Это не просто ганьба, это натуральная зрада", – поддержал второй.

"Еще больше русско-фашистского зомбирования и пропаганды? НЕ хватает? Не до конца мозги беларусов в жидкое г… превратили", – возмутились местные.

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Как писал OBOZREVATEL, российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал в Украине в случае отмены языкового закона.

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