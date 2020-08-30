Беларусы устроили новые протесты в день рождения Лукашенко. Фото и видео

В Минске на площади Независимости установили перекрытия, дежурит милиция
В центр городе стянули солдат, также перекрыто движение на центральных улицах
В этот день Александру Лукашенко исполнилось 66 лет
Протестующие проводят марш Мира.
В воскресенье, 30 августа, в Беларуси устроили новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд. Ему исполнилось 66 лет.
В Минске на площади Независимости с утра установили перекрытия, дежурит милиция, неподалеку – бусы, автозаки и водометы.
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14:18 – Протестующие продолжают двигаться к центру Минска.
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
14:10 – В Минске закрыты центральные станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".
14:04 – К колонне демонстрантов подъехали автозаки и ОМОН начал первые задержания. Задержаны по меньшей мере 7 человек.
13:45 – Колонна людей с бело-красно-белыми флагами дошла от станции метро "Михалово" до Грушевки, там объединилась с другой колонной и вместе отправились в центр Минска.
13:33 – Площадь у Стелы в Минске оцеплена людьми в форме, которые стоят за металлическими ограждениями.
12:25 – Президент России Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с Александром Лукашенко. Они условились в ближайшие недели провести встречу в Москве.
12:00 – В центр Минска стянули солдат, также перекрыто движение на центральных улицах.
10:45 – На площади Независимости ограждения, стоит милиция. Также недалеко стоят автобусы, водометы, машины с колючей проволокой и автозаки:
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