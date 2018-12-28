МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Беларусы — русские!" Человек Путина сделал оккупантский намек

2.9тЧитать материал на украинском

Бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, назвал беларусов русскими.

"Едешь по Беларуси — дороги хорошие, все поля засеяны, коровники целые. Это потому что белорусы — они как Путин. Они северные русские", — заявил он в эфире "Эха Москвы".

Новости
Россия поглотит Беларусь: названо главное условие Лукашенко

"Не-а, мы беларусы просто беларусы. Не надо нас миксовать с Путиным", — комментируют его заявление в сети.

"Ох беларусы, осторожно!" — предупреждают комментаторы.

"Беларусы — русские!" Человек Путина сделал оккупантский намек
"Беларусы — русские!" Человек Путина сделал оккупантский намек
"Беларусы — русские!" Человек Путина сделал оккупантский намек

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

Персона
Сергей Марков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
13
5
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Тупая путенская макака "блещет интеллектом".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванченко Борис
Иванченко Борис
Давайте ,сябры, зазывайте к себе русский мир и очень скоро дороги и коровники ваши будут как под Рязанью
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
кацман Саша
кацман Саша
Карточка он назвал белорусов Ху....лами
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги