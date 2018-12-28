"Беларусы — русские!" Человек Путина сделал оккупантский намек

Бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, назвал беларусов русскими.

"Едешь по Беларуси — дороги хорошие, все поля засеяны, коровники целые. Это потому что белорусы — они как Путин. Они северные русские", — заявил он в эфире "Эха Москвы".

"Не-а, мы беларусы просто беларусы. Не надо нас миксовать с Путиным", — комментируют его заявление в сети.

"Ох беларусы, осторожно!" — предупреждают комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".