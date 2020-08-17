Беларуские выборы предсказуемо стали ярчайшим политическим событием едва ли не мировой значимости. Если бы не прискорбные тенденции расширяющихся масштабов пандемии COVID-19 и сопряженного с ней глобального экономического кризиса, повышенное международное внимание к событиям в Беларуси, вероятнее всего, было бы максимально концентрированным.

И такой обширный интерес представляется совершенно естественным и с политической, и с исторической и с нравственной точек зрения. Ведь не часто в центре современной Европы протекают столь динамичные процессы генезиса демократических институтов и ценностей. Тем более - в обществе, которое на протяжении длительного времени существовало в условиях политического анабиоза – прозябания в извращенном дурмане ложной стабильности, любовно выстроенной самопровозглашенным национальным царьком и его коварными московскими покровителями. Особую ценность эти революционные обстоятельства приобретают в контексте их принадлежности к по сути колониальной стране, находящейся под всесторонним влиянием России - чахнущей метрополии, имперское величие которой иссякает с каждым фактом разрастания суверенных национально-освободительных движений в различных постсоветских странах.

Мы являемся свидетелями запоздалого, но реактивного формирования реальной, а не "лубочной" политической нации и гражданского общества традиционно "мягкохарактерных" работяг, коими принято считать белорусов. Наблюдаем драматизм нежелания узурпатора отказываться от абсолютной власти, расставания населения с наивной девственной безропотностью и обретения им тяги к народовластию. Осознаем трагизм противостояния авторитаризма и демократии. Принимаем во внимание неизбежность хитросплетения очевидных и замысловатых геополитических интересов различных центров влияния. Наконец, кровь, жестокость, ненависть и насильственная смерть… Первая уже окропила собой улицы белорусских городов, вторая накалила до предела страсть противоборства, а третья возвела непреодолимые преграды на пути к возможности самопроизвольного умиротворения ситуации. Как и в былых случаях с исчезновениями оппозиционеров, Лукашенко вновь не побрезговал убийствами. Теперь открыто лишены жизни простые, но возмущенные произволом и не желающие молчать люди. И это окончательно предопределяет неизбежный политический крах бессменного властителя Беларуси.

Былого "идиллистического" социального согласия белорусов под справедливой и твердой дланью великомудрого "Бацькі" больше не будет – оно просто невозможно. Тому порука – зверские истязания и пытки, примененные милицией к участникам мирных акций, поощрение таких бесчинств "правоохранителей" со стороны президента, готового во имя сохранения власти и собственного неограниченного благополучия, убивать и калечить граждан своей страны. Добавим к этому абсолютное неуважение к народу, пренебрежение его волеизъявлением и исконными гуманитарными ценностями человечества, продемонстрированные окончательно возомнившим себя "всесильным владыкой" Александром Григорьевичем. В итоге следует констатировать возникновение нежданной еще месяц назад, но столь несокрушимой нынче конструкции глубоких, неразрешимых кризисных противоречий, которые, по сути вещей, невозможно сгладить никакими умиротворяющими переговорами без тотального уничтожения чести и достоинства белорусского народа. И лично я абсолютно убежден, что ныне формальный консенсус, основанный на замораживании текущего статус-кво с сохранением абсолютизма Лукашенко, просто исключен.

Множество факторов предопределяет неординарность текущих белорусских событий. Именно поэтому разнообразные эксперты с нескрываемым аппетитом препарируют эту тему, вторя и противореча друг другу, одаривая мир аналитическими откровениями различного толка. Во многих таких суждениях часто отсутствует одно, но очень важное обстоятельство, без учета которого, и сама скороспелая "белорусская революция", и какие-либо разглагольствования о ней утрачивают как смысл и социальное значение, так и перспективу реальной жизнеспособности. Речь идет о белорусском народе.

Да-да, вновь пришло время отрезвления, требующее признания должного социального значения не только за инертными массами традиционно безответственных избирателей, бездумно выбирающих себе власть по привычке, телевизионным шаблонам или предвыборным подачкам политиканов. Демократия коренится отнюдь не в такой имитации волеизъявления, а в реальной способности народа, осознающего себя как суверена, не только принимать ответственные коллективные решения, но и отстаивать, защищать их.

Кому, как ни украинцам, прошедшим горнило кровопролития на майдане, понимать, что даже традиционно пассивная нация способна на коллективные демарши против разного рода угнетателей: при наличии достаточных социальных предпосылок – пресловутой "революционной ситуации" и путем делегирования на линию противостояния произволу наиболее активных и наименее безразличных – лучших своих представителей. В Белоруссии те самые объективные предпосылки справедливого народного гнева созревали очень долго и, наконец, достигли критического состояния неизбежности решительного мятежа.

Ситуации в Белоруссии и в Украине во многом схожи, но в тоже время и существенно отличны. И я бы, например, вопреки мнению некоторых уважаемых комментаторов, не стал бы утверждать, что украинский вариант "революции" был более демократичным и соответствующим возвышенным ценностям либерализма.

Украинские события были сконцентрированы на киевском майдане, который в итоге и стал символом свободы и справедливости. В Белоруссии протесты происходят практически повсеместно. И это обстоятельство свидетельствует о том, что белорусское общество в своем противодействии тирану является более сплоченным и однородным. Патриотически же настроенным украинцам, преодолевая пассивность созерцающего большинства и недовольство изрядной "пятой колонны", пришлось сконцентрировать свои революционные усилия непосредственно в центре столицы. Украинцы в своих политических взглядах и по сей день гораздо больше разобщены, чем белорусы. Тому подтверждение - не только особенности мировоззрения жителей Крыма и отдельных регионов Донбасса, но и существование очевидно непатриотичных и даже откровенно антиукраинских парламентских партий и многочисленных пророссийских телевизионных каналов.

Впрочем, в Белоруссии в качестве средоточия зла и причины народного негодования распознается бессменный президент со своей властной вертикалью опричников, а отнюдь не его российские кукловоды. Украинские же революционеры с самого начала четко осознавали имперские предпосылки и геополитических характер острого национального кризиса. Поэтому белорусские события отличаются масштабом выступлений, а украинские – глубиной понимания противоречий.

Не обязательно брать на веру утверждения, что Лукашенко, по сути, зеркально "перевернул" результаты выборов и приписал себе результат Тихановской, а ей благосклонно даровал свой неказистый показатель народных симпатий. Вряд ли кому-либо удастся узнать реальный итог прошедших в Беларуси выборов: ручной ЦИК и множество иных президентских холуев уже давно подтасовали документы, сожгли бюллетени – сделали всё, чтобы истину установить было просто невозможно. Кстати говоря, есть подозрение, что, если бы Лукашенко умерил бы свою непомерно раздутую маниакальную гордыню и нарисовал бы себе не сомнительно сокрушительную победу на выборах, а лишь некое относительное преимущество, накал гнева оскорбленных белорусов все же был бы несколько ниже.

Тем не менее, на предвыборном этапе в Беларуси именно к пунктам сбора подписей за оппозиционных кандидатов стояли многотысячные очереди. Лукашенко же собирал подписи своих сторонников, преимущественно, среди подчиненных - государственных служащих. Также Григорьевич боязливо прятал по тюрьмам и вытеснял из страны все мало-мальски значимые фигуры из числа политических оппонентов. В это же время страну сотрясали многолюдные митинги в поддержку конкурентов действующего президента, а вот никаких масштабных акций симпатиков последнего не наблюдалось. Вот и сейчас, в поствыборный период, белорусы едва ли не тотально, рискуя жизнью и здоровьем, ринулись на площади защищать свой "антилукашенковский" выбор. А где же альтернативные инициативы представители преобладающих 80 % избирателей, которые, по утверждению белорусской власти, проголосовали за действующего президента?

Особо необходимо подчеркнуть, что стараниями того же Лукашенко, в Беларуси никогда не было системной оппозиции, плюрализма и многовекторного политикума, развитых национальных патриотических движений. В Украине политическая конкуренция, альтернативные социально-политические течения и силы были всегда, как, впрочем, неизменно живуча и отечественная политическая коррупция. Тем не менее, в сегодняшней Белоруссии очевиден более высокий уровень осознанного национального единения, чем это когда-либо было характерно для Украины.

Уверен, что текущая белорусская революция является разрядкой накопленного годами социального напряжения – она во многом спонтанна, самомотивирована, является выражением исходной, если хотите – некой "первобытной" демократии политически инфантильного, но взрослеющего общества.

Много говорится о доминирующем влиянии на белорусские события России и западных стран. Очевидно, что нечто подобное имеет место, однако, как представляется, отнюдь не в таких значимых масштабах, как часто упоминается.

Тот же Лукашенко, суетливо оправдывая оппозиционность общества и опираясь на "достоверные данные" своих спецслужб, постоянно путался в идентификации агентов внешнего влияния: РФ, российские оппозиционеры, ЕС, США, Украина, "майданутые" и т.д.

Выражу уверенность, что Россия до последнего не имела четкой позиции в отношении того, как именно ей стоит влиять на белорусские выборы. Реальная социальная поддержка Путина внутри РФ, несмотря на дежурное "обнуление", ничтожна, денег и экономических перспектив у современной России нынче не много, а забот – не початый край. Со своим Хабаровском не знают, как разобраться. Поэтому необходимость выбора между непопулярным среди белорусов, капризным и дорогостоящим Лукашенко и непрогнозируемо свободолюбивой оппозицией не очень нравилась Кремлю. И он выжидал, рассчитывая оптимально действовать по ситуации.

Если бы Москва в ручном режиме направляла и финансировала белорусскую оппозицию, она делала бы это загодя и целенаправленно. Там были бы сильные, грамотные и харизматические оппозиционные фигуры, информационное сопровождение, неограниченные ресурсы, предварительно составленный план действий, организационные структуры, политическая поддержка и система целенаправленных внешних и внутренних провокаций. Обычно вмешательства России во внутренние дела других стран продуманы, циничны, масштабны и агрессивны – это общеизвестный факт. Ничего подобного в Беларуси не было, потому что Россия не решалась выбирать из "двух зол". К тому же, Кремль без особой нужды разумно старается не усугублять внешнее санкционное давление на свою и без того безутешно стагнирующую экономику. И этим белорусская ситуация также в корне отличается от украинской. С учетом и того обстоятельства, что Украина, в исторической, территориальной, ресурсной и идеологической плоскостях, несомненно, для Москвы является более желанным трофеем, чем Белоруссия. Хотя и от планов поглощения последней, конечно, Кремль не откажется ни при каких обстоятельствах.

Реальное воздействие западных стран на умонастроения белорусов также вряд ли можно определить, как весомое. Белорусы последние 30 лет существуют в рамках ностальгического доминирования слегка реформированной советской догматики и в пределах всевластия российского медиапространства, неограниченного доминирования русского языка. Это смогут подтвердить все, кто имеет белорусских родственников и регулярно поддерживал с ними общение, в том числе – на нравственные и политические темы. Цивилизованные гуманитарные ценности западных стран присутствуют в ментальности белорусов в усеченном формате, предопределенном путинскими идеологами. К тому же, дисциплинированные правоохранительные органы Беларуси функционируют по советским стандартам противодействия "тлетворному влиянию Запада" - там с этим строго.

Поэтому существенным отличием белорусской ситуации от украинской, ставящим под сомнение даже краткосрочную перспективу независимости Беларуси, является изрядная лояльность белорусов к России. Вот такое причудливое сочетание мировоззренческих ориентиров: стремление к демократическим преобразованиям западного стандарта вкупе с симпатиями к России, в которой нет ни реальной демократии, ни каких-либо конструктивных преобразований, ни цивилизованных устремлений.

Белорусы в своем большинстве не готовы воспринимать Лукашенко как проект России – авторитарный слепок путинского тоталитаризма. Сябры ратуют за торжество демократии, но насколько для них значимы идентифицирующие коллективные ценности: национальные интересы и собственная государственность – это только предстоит выяснить.

Как в итоге разрешится белорусский кризис? Многое зависит от самих белорусов. Важен конечный исход текущего противостояния народа и узурпатора власти, а также способности белорусов определить свою самоидентичность и защищать ценности независимости. Будем надеяться, что вместе с волей к свободе, сябры вскрыли в себе достаточно исконной народной мудрости и дремавшего доселе политического благоразумия для определения такого вектора своего развития, который принесет им цивилизованное благоденствие!

Что же касается сравнительной степени "истинности" или "правильности" революционных событий в Украине и Белоруссии, о которой рассуждают некоторые авторы, то такие оценки целесообразны только в контексте осмысления результативности данных актов народовластия. Давайте сначала у себя – в Украине преодолеем коррупцию и кумовство во власти, искореним беспредел олигархов, научимся назначать на должности чистоплотных профессионалов и реализовывать эффективные реформы, освободимся от агентов российского влияния. И лишь только после этого у нас появятся моральные и инструментальные основания для подобных размышлений, которые, впрочем, все равно целесообразно направлять в русло развития, а не снобизма.