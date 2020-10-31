Беларусь заявила о задержании "украинских" анархистов

В Беларуси заявили, что 28 октября задержали четверых анархистов на границе с Украиной.

Это произошло в районе населенного пункта Забозье Ельского района, сообщил "Интерфакс-Запад" официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в свою очередь заявил, что задержанные якобы имели "соответствующую диверсионную подготовку", передает БЕЛТА.

Группу "радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", как заявили белорусские правоохранители, блокировали и задержали сотрудники Мозырского пограничного отряда.

Названо имена задержанных. Это Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов.

Задержанные reform.by

По словам Бычковского, у анархистов нашли, в частности, две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца.

Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, sim-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и деньги в различных валютах.

"Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", – рассказал глава следственного управления КГБ Бычек.

Он утверждает, что подозреваемые обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации. По территории Беларуси группа перемещалась якобы исключительно в темное время суток.

Олиневич ранее был судим за особо злостное хулиганство и умышленное уничтожение имущества путем поджога к 8 годам лишения свободы. Дубовский скрылся от следствия и находился в розыске.

Утверждается, что Олиневич якобы направился в Беларусь, чтобы поддержать массовые протесты "путем совершения насильственных действий в ущерб национальной безопасности Беларуси".

"С этой целью он восстановил контакты со своим соратником по анархическому движению Дубовским, с которым осенью 2020 года встретился на территории Украины. Вдвоем с использованием тематических интернет-каналов они привлекли к своей преступной деятельности двух граждан Беларуси, после чего незаконно пересекли государственную границу и встретились в условленном месте вчетвером на территории Минской области, поселившись в лесном массиве", – заявляется в статье.

Далее группа якобы "спланировала и осуществила на территории Минской и Гомельской областей ряд противоправных действий".

Утверждается, что 22 октября подозреваемые решили устроить нападение на админздание Государственного комитета судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября они якобы совершили поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД.

По факту поджогов в Солигорске и Мозыре возбужденные уголовные дела. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК как акт терроризма, совершенный организованной группой.

Добавим, Игорь Олиневич – анархист и бывший политзаключенный по "делу анархистов", в 2011 году приговорен к 8 годам лишения свободы. В 2015 году помилован вместе с остальными политзаключенными. Он долгое время жил за границей и редко бывал в Беларуси.

Дмитрий Резанович в 2014 году был задержан при переходе украинско-российской границы и провел 4 месяца в депортационном лагере.

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