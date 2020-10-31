Беларусь запретила въезд иностранцам, но с исключениями: список правил

Юрий Сергиенко Мир 17:26, 31.10.2020 Обновлено: 17:46, 31.10.2020

Беларусь с 1 ноября запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства на свою территорию.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, решение было принято для предотвращения распространения COVID-19.

При этом есть ряд исключений. Так, запрет не распространяется на прибытие воздушным транспортом через аэропорт "Минск".

Также это не касается:

  • иностранцев с дипломатическим или служебным паспортом;

  • глав или членов официальных делегаций;

  • иностранцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;

  • водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

  • иностранцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

  • иностранцев, имеющих разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

  • россиян, следующих транзитом через Беларусь в Россию;

  • иностранцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

  • иностранцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

  • иностранцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 29 октября Беларусь ограничила движение через свою границу. Ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что власти не хотят допускать на свою территорию граждан Украины, Литвы и Польши, потому что незаконно избранный президент Александр Лукашенко считает эти страну угрозой.

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Мир

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