Беларусь запретила въезд иностранцам, но с исключениями: список правил

Беларусь с 1 ноября запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства на свою территорию.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, решение было принято для предотвращения распространения COVID-19.

При этом есть ряд исключений. Так, запрет не распространяется на прибытие воздушным транспортом через аэропорт "Минск".

Также это не касается:

иностранцев с дипломатическим или служебным паспортом;

глав или членов официальных делегаций;

иностранцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;

водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

иностранцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

иностранцев, имеющих разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

россиян, следующих транзитом через Беларусь в Россию;

иностранцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

иностранцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

иностранцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 29 октября Беларусь ограничила движение через свою границу. Ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что власти не хотят допускать на свою территорию граждан Украины, Литвы и Польши, потому что незаконно избранный президент Александр Лукашенко считает эти страну угрозой.