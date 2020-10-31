Беларусь запретила въезд иностранцам, но с исключениями: список правил
Беларусь с 1 ноября запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства на свою территорию.
Как сообщает Государственный пограничный комитет, решение было принято для предотвращения распространения COVID-19.
При этом есть ряд исключений. Так, запрет не распространяется на прибытие воздушным транспортом через аэропорт "Минск".
Также это не касается:
иностранцев с дипломатическим или служебным паспортом;
глав или членов официальных делегаций;
иностранцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;
водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
иностранцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
иностранцев, имеющих разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
россиян, следующих транзитом через Беларусь в Россию;
иностранцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
иностранцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
иностранцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.
При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 29 октября Беларусь ограничила движение через свою границу. Ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что власти не хотят допускать на свою территорию граждан Украины, Литвы и Польши, потому что незаконно избранный президент Александр Лукашенко считает эти страну угрозой.