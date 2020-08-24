Беларусь закупит у России системы ПВО, БТРы и вертолеты Ми-35М

Беларусь подписала с Россией план взаимодействия по поставкам систем ПВО производство "Алмаз-Антей", а также закупит вертолеты Ми-35М и бронетранспортеры.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси в Telegram-канале по итогам встречи делегации Вооруженных сил страны во главе с заместителем министра обороны Сергеем Симоненко с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, представителями российских оборонных предприятий.

Беларусь подписала контракты с РФ о закупке вооружения Telegram-канал Минобороны Беларуси

"В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. В том числе: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", – сказано в сообщении.

Также подписан План взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" на 2021-2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.

Беларусь подписала контракты с РФ о закупке вооружения Telegram-канал Минобороны Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ со страной, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность.