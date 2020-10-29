Беларусь закрыла все сухопутные границы, кроме российской

Борис Бондарь Мир 18:51, 29.10.2020 Обновлено: 18:59, 29.10.2020

Беларусь временно ограничила въезд на территорию страны через наземные КПП отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Украины и Польши.

Об этом сказано в сообщении пограничного комитета республики в Telegram. Ограничения коснулись всех граничащих с Беларусью стран, кроме России.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", – сказано в сообщении.

В погранкомитете отметили, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, водители транспортных средств для выполнения международных автомобильных перевозок, а также члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Также в сообщении уточнили, что пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

Беларусь ограничила въезд через наземные КПП
Telegram погранкома Беларуси

Как писал OBOZREVATEL, Беларусь не хочет допускать на свою территорию граждан Украины, Литвы и Польши. Об этом заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. По его мнению, режим Лукашенко до сих пор считает нашу страну угрозой для себя.

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