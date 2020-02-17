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17 февраля • обновлено в 13:11
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Беларусь задумала отгородиться от Украины: о чем речь

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На границе Украины и Беларусью появится новая пограничная застава со стороны соседнего государства.

Об этом сообщил председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, передает "Белта".

"В этом (2020) году нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и пограничную заставу в населенном пункте Деражичи", – пояснил пограничник.

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Он пояснил, что в 2019 году были созданы шесть мобильных групп, а появятся еще две в Полоцке и Гродно.

Отмечается, что в 2019 году на белорусской границе оборудовано более 58 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой. Более 90 км оборудовали сигнализацией, а общая протяженность сигнализационного прикрытия рубежей составила около 610 км.

Граница с Беларусью

Граница с Беларусью

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси намерены внести изменения в изображения государственного герба, на котором, в частности, появится карта Европы вместо России.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Беларусь
Тег
граница
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