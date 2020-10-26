Беларусь вышла на забастовку против Лукашенко: срок "народного ультиматума" истек. Фото и видео

В воскресенье, 25 октября, истек срок объявленного оппозиционером Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". Однако требования граждан – непризнанный президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах остановиться, а все политзаключенные быть освобождены – не были выполнены. Накануне на улицы городов вышли тысячи протестующих, как и раньше, не обошлось без задержаний и применения спецсредств силовиками – светошумовых гранат и резиновых пуль. Однако белорусы не собираются сдаваться. Так, утро 26 октября в стране началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях, силовые ведомства действовали по своему жесткому сценарию – направили к местам забастовок военную технику и личный состав.

OBOZREVATEL следит за развитием событий и предлагает текстовый онлайн.

07:00 – Возле проходной завода "Гродно Азот" собралось несколько микроавтобусов с силовиками, которые проверяли пропуска. По словам очевидцев, они "отсекали" не работающих там, уже было несколько задержаний. Tut.by пишет, что собравшихся работников загнали под проходную, позже они зашли на территорию завода.

Тем временем возле Минского завода колесных тягачей заметили автозак.

Силовики у "Гродно Азот" и автозак у МЗКТ

07:10 – Врачи 4-й больницы в Минске выстроились в цепь солидарности. Так же сделали люди в жилом районе Михалово.

Цепи солидарности в Минске

07:20 – В городе Жлобин работники БМЗ сообщили, что почти на каждой проходной стоит по наряду правоохранителей (внутренняя охрана плюс 3-5 сотрудников из города). Ворота, всегда открытые для проезда технологического транспорта, были закрыты.

Флаг во дворе на проспекте Независимости в Минске и кофейня "Желтый Лось", которая оригинально объяснила причину закрытия

07:30 – В Минске люди с плакатом "Забастовка" на 10 минут заблокировали движение на МКАД.

07:45 – Очевидцы сняли, как в сторону "Гродно Азота" ехали два грузовика, в которых обычно перевозят неизвестных в балаклавах.

08:00 – Стало известно о задержании чуть ли не половины смены цеха "Аммиака 3" на "Гродно Азоте". В результате этот и цех "Карбамид 4" не приняли смену. Люди приходили в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода. Отмечалось, что ОМОНа там нет. Рабочие же начали остановку завода по техпроцессу.

08:15 – В главном корпусе Белорусского государственного университета началась сидячая забастовка. В ней участвовали около 100 человек.

08:30 – Рабочие кузнечного цеха МТЗ вышли на протест, они хлопали и скандировали: "Далучайся".

08:45 – По данным Tut.by, утром на улице Аэродромной в Минске ОМОН по неизвестным причинам задержал как минимум двух человек.

08:55 – Утром сотрудники РНПЦ "Кардиология" выстроились в цепь солидарности в Грушевке (Минск).

09:00 – Декан ФПМИ БГУ подписал распоряжение о запрете проведения массовых мероприятий, посещения библиотек и других общественных мест БГУ в связи с эпидемиологической обстановкой с 26.10 и заявил, что все бастующие будут писать объяснительные.

Декан ФПМИ БГУ и истфак университета, который собирался в своем корпусе на страйк

09:20 – Появилась первая информация о задержанных на "Гродно Азоте". По словам очевидцев, "в цехе АКиКАС забрали двух человек. При этом коллеги не принимали смену и требовали вернуть товарищей. Тогда как руководитель смены просил рабочих пойти с территории предприятия".

Как сообщал OBOZREVATEL: