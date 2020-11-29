Беларусь вышла на "Марш соседей": задержали почти 50 человек. Фото и видео

В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошел общенациональный "Марш соседей". Так белорусы окрестили свой 113-й день протестов против действующей власти.

Правительство же, как и ранее, ввело в столицу машины внутренних войск, БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику. Людям закрыли метро и доступ к интернету, а всего за пару часов марша в разных городах были задержаны около 50 его участников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что протестный "Марш соседей" называется именно так, потому что люди планируют не собираться в одну большую колонну, чему препятствуют силовики, а проводить акции в своих районах, "с соседями". В таком новом формате состоялся и марш в предыдущее воскресенье.

Еще утром 29 ноября было официально сообщено о закрытии пяти станций метро в Минске. Традиционно для воскресений начались проблемы с мобильным интернетом "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

Несмотря на это, люди стали собираться в колонны в своих микрорайонах. Главные требования, с которыми белорусы вышли на улицы, тоже неизменны: отставка Александра Лукашенко с поста главы государства, освобождение политических заключенных из тюрем и прекращение милицейского насилия.

Представители правозащитной организации "Вясна" отметили, что по состоянию на 14:00 силовики задержали как минимум 51 участника протестов. Большинство задержаний произошло в Минске – 34, а также в Боровлянах, Витебске и Лесно. Список продолжает дополняться.

По предварительным данным, на "Марше соседей" в Минске был задержан и член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции, экономист Дмитрий Крук.

Издание Tut.by подчеркивает, что силовики преследуют людей во дворах в разных частях столицы и других городов. Очевидцы рассказывают, что при задержаниях против протестующих применяют слезоточивый газ.

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