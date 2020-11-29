Беларусь вышла на "Марш соседей": задержали почти 50 человек. Фото и видео
29 ноября стало 113-м днем протестов белорусов против власти
Людям традиционно закрыли метро и ограничили доступ к интернету
Силовики применяли против протестующих слезоточивый газ
В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошел общенациональный "Марш соседей". Так белорусы окрестили свой 113-й день протестов против действующей власти.
Правительство же, как и ранее, ввело в столицу машины внутренних войск, БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику. Людям закрыли метро и доступ к интернету, а всего за пару часов марша в разных городах были задержаны около 50 его участников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отметим, что протестный "Марш соседей" называется именно так, потому что люди планируют не собираться в одну большую колонну, чему препятствуют силовики, а проводить акции в своих районах, "с соседями". В таком новом формате состоялся и марш в предыдущее воскресенье.
Еще утром 29 ноября было официально сообщено о закрытии пяти станций метро в Минске. Традиционно для воскресений начались проблемы с мобильным интернетом "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".
Несмотря на это, люди стали собираться в колонны в своих микрорайонах. Главные требования, с которыми белорусы вышли на улицы, тоже неизменны: отставка Александра Лукашенко с поста главы государства, освобождение политических заключенных из тюрем и прекращение милицейского насилия.
Представители правозащитной организации "Вясна" отметили, что по состоянию на 14:00 силовики задержали как минимум 51 участника протестов. Большинство задержаний произошло в Минске – 34, а также в Боровлянах, Витебске и Лесно. Список продолжает дополняться.
По предварительным данным, на "Марше соседей" в Минске был задержан и член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции, экономист Дмитрий Крук.
Издание Tut.by подчеркивает, что силовики преследуют людей во дворах в разных частях столицы и других городов. Очевидцы рассказывают, что при задержаниях против протестующих применяют слезоточивый газ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В частности, уточнила, что если бы поступили сигналы из Кремля, то она конечно же согласилась бы на встречу.
А вот Александр Лукашенко недавно заявил, что нынешнюю Конституцию Беларуси "нельзя отдавать незнакомому президенту".
Как известно, после выборов президента в Беларуси начались массовые протесты против результатов голосования, а большинство стран мира не признали легитимность Лукашенко на посту главы государства.