Беларусь вышла на Марш народного трибунала. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 14:20, 20.12.2020 Обновлено: 14:51, 20.12.2020

В воскресенье, 20 декабря, в разных городах Беларуси проходит Марш народного трибунала.

Как сообщает Tut.by, с утра уже по традиции в Минск стянули военных и технику – "Рубежи", водометы, а также колючую проволоку (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Минск стянули военных и технику
tut.by
В столице Беларуси замечены "Рубежи" и водометы
tut.by

После 9 часов на улицы начали виходить небольшие группы протестующих с бело-красно-белыми флагами. Автомобилисты поддерживали их гудками.

В свою очередь, движение в поддержку нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко "Ябатька" организовало проезд по Минску колонны тракторов под песню "Любимую не отдают". Технику сопровождали машины ГАИ.

В Минске устроили пробег тракторов
tut.by

Ближе к полудню начались первые задержания. По данным правозащитного центра "Весна", уже задержаны около 20 человек.

Протестующего задержали неподалеку от детской площадки
tut.by
В районе станции метро "Партизанская" схватили двух парней и девушку
tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря в Минске силовики разогнали Марш мудрости и задержали около 80-ти его участников.

13 декабря в городах Беларуси состоялся Марш народного обвинения. За несанкционированные акции силовики задержали 300 участников.

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