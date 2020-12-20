Беларусь вышла на Марш народного трибунала. Фото и видео

В воскресенье, 20 декабря, в разных городах Беларуси проходит Марш народного трибунала.

Как сообщает Tut.by, с утра уже по традиции в Минск стянули военных и технику – "Рубежи", водометы, а также колючую проволоку (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После 9 часов на улицы начали виходить небольшие группы протестующих с бело-красно-белыми флагами. Автомобилисты поддерживали их гудками.

В свою очередь, движение в поддержку нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко "Ябатька" организовало проезд по Минску колонны тракторов под песню "Любимую не отдают". Технику сопровождали машины ГАИ.

Ближе к полудню начались первые задержания. По данным правозащитного центра "Весна", уже задержаны около 20 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря в Минске силовики разогнали Марш мудрости и задержали около 80-ти его участников.

13 декабря в городах Беларуси состоялся Марш народного обвинения. За несанкционированные акции силовики задержали 300 участников.