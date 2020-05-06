МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского "Первого канала" после сюжета о ситуации с пандемией коронавируса в стране.

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Материал журналистов из РФ в МИД назвали фейковым, сообщили в среду, 6 мая, на телеканале "Беларусь 1" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Российский корреспондент в Беларуси Скрин видео

В новостной программе "Первого канала" заявлялось, что после недавних пасхальных служб и субботника в Беларуси произошел взрывной рост новых случаев заболевания коронавирусом.

Корреспондент снял свежие могилы на кладбище в Столбцах и взял интервью у некоторых местных жителей, обеспокоенных пандемией.

Журналисты "Беларуси 1" насчитали в этом сюжете минимум семь фейков. В программе также заявили, что федеральный "Первый канал" "вышел в лидеры вранья".

Сюжет "Беларусь 1" о российских пропагандистах Скриншот

Сюжет "Беларусь 1" о российских пропагандистах Скриншот

Сюжет "Беларусь 1" о российских пропагандистах Скриншот

Сюжет "Беларусь 1" о российских пропагандистах Скриншот

Сюжет россиян о Беларуси:

Добавим: по данным на 6 мая в Беларуси официально заявляется о 19 255 случаях COVID-19 (+905 за сутки), из которых летальных 112 (+5 за сутки).

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Александр Лукашенко заявил, что Белорусам не следует целоваться с другими женщинами во время пандемии, а также больше гулять на улице, чтобы дать легким дышать воздухом.