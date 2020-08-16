Сегодня в Минске планируется проведение первого митинга сторонников Александра Лукашенко.

Пристально наблюдая за событиями в Беларуси, уже вторую неделю к ряду, я все никак не мог понять, чего не хватает в этом, до боли знакомом пасьянсе. Вот казалось бы, марионеточная оппозиция на месте. Информационный вал “третьей стороны”, создающий нужный “третьей стороне” контекст – на месте. Прошедшие боевую подготовку и имеющие опыт ведения боевых действий представители “третьей стороны” – тоже есть! Ну и протестующие и требующие смены власти, которым противостоят жестокие органы правопорядка – тоже имеются. Так чего же не хватало?

А не хватало в этом пасьянсе карты сторонников Александра Лукашенко, которые тоже выйдут на улицы беларуских городов, тем самым создав прецедент для столкновения и противостояния. Но, это было временным явлением, потому как кураторы хаоса предусмотрели – всё!

Так, сегодня, в 12:00 в Минске, на площади Независимости, пройдёт митинг в поддержку Александра Лукашенко. Если говорить более понятным языком, то, так называемый беларуский “Майдан” получает свой “антимайдан”. А это значит, что момент катарсиса, о котором я на днях писал, с каждым днём всё ближе и ближе…

А теперь, внимание, самое интересное, так называемый организатор беларуского “антимайдана” это так называемый политолог Алексей Дзермант. Возможно, наш читатель и не знаком с этим персонажем, хотя на антиукраинском фронте в пропагандистском потоке он играл отнюдь не последнюю роль.

Алексей Дзермант - эксперт Российского-белорусского экспертного клуба, постоянный автор журнала “Союзное государство”, участник сообщества журналистов и политологов России и Беларуси “Друзья—Сябры”. Публикуется в российском ресурсе ФАН, курируемом ГРУ, а так же являющийся соавтором таких информационных украинофобских клоак как Украина.ру, Политнавигатор, РуБалтик и т.д.

Важно понимать то, что протесты против Александра Лукашенко, провоцируются Россией в поддержку пророссийской оппозиции, а митинги в поддержку Лукашенко, организуются пророссийскими марионетками, для противостояния… с пророссийским “политическим силам”.

Таким образом, мы получаем полный расклад для тотальной и абсолютной хаотизации Беларуси, с последующим аншлюсом республики Россией. Как видим, методичка осталась неизменной. Однако знание этой неизменности и последовательности методов Москвы по поглощению близлежащих территорий Минску не помогает… Всё идёт по плану Кремля. История ничему не учит…

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