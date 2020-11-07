Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после запуска атомной электростанции страна станет ядерной державой.

Во время посещения БелАЭС в субботу 7 ноября, он назвал это событие историческим, передает БЕЛТА.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой", – заявил Лукашенко.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич добавил, что прогнозная мощность БелАЭС – 18 млрд кВт/ч в год.

"Срок эксплуатации станции – 60 лет с возможностью продления до 100 лет", – сказал чиновник.

На торжествах, помимо белорусских официальных лиц, присутствовали также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси на этой неделе. После этого Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста с призывом остановить ее запуск.

Отметим, Беларусь ведет строительство АЭС возле города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Сооружают ее по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Беларуси в воскресенье, 1 ноября, состоялся Марш против террора. На улицы Минска вышли более 10 тыс. белорусов на протест против незаконно избранного президента Александра Лукашенко.