Беларусь ''сольется'' с РФ: стало известно, когда Путин и Лукашенко обговорят ''цену вопроса''

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 декабря подписал распоряжение по созданию рабочей группы РФ и Белоруссии по интеграции.

"У нас возглавит ее Орешкин (министр экономического развития РФ Максим Орешкин. — Ред.) Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации (речь идет ведь об интеграции), Счетной палаты", — цитирует "РИА Новости" Медведева.

При этом 29 декабря в Москве планируются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых они обсудят, в частности, налоговый маневр в российском топливо-энергетическом комплексе.

По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, "президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам".

Кроме того, лидеры стран обсудят ситуацию вокруг выполнения Договора о создании Союзного государства от 1999 года.

"Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов уже группа [по интеграции] будет сформирована. Президенты в продолжение разговора, который был начат днями ранее, смогут определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать", — сказал Песков.

TUT.by

Напомним, Россия внезапно сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра.

Кроме того, Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян — $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко якобы пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL,