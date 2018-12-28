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Беларусь ''сольется'' с РФ: стало известно, когда Путин и Лукашенко обговорят ''цену вопроса''

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 декабря подписал распоряжение по созданию рабочей группы РФ и Белоруссии по интеграции.

"У нас возглавит ее Орешкин (министр экономического развития РФ Максим Орешкин. — Ред.) Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации (речь идет ведь об интеграции), Счетной палаты", — цитирует "РИА Новости" Медведева.

При этом 29 декабря в Москве планируются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых они обсудят, в частности, налоговый маневр в российском топливо-энергетическом комплексе.

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По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, "президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам".

Кроме того, лидеры стран обсудят ситуацию вокруг выполнения Договора о создании Союзного государства от 1999 года.

"Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов уже группа [по интеграции] будет сформирована. Президенты в продолжение разговора, который был начат днями ранее, смогут определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать", — сказал Песков.

Беларусь ''сольется'' с РФ: стало известно, когда Путин и Лукашенко обговорят ''цену вопроса''

TUT.by

Напомним, Россия внезапно сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра.

Кроме того, Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян — $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко якобы пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий МедведевДмитрий ПесковМаксим Орешкин
Место
Россия
Теги
Беларусь"Роснефть"скандалы
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
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Графский Степан
Графский Степан
А Батька газ по 260$ выпаривает))
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Bruce Robert
Bruce Robert
Крим - це анексія Судет, а Білорусь - аншлюз Австрії.
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