Беларусь согласилась отпустить задержанного во время протестов украинца: названо условие

Ольга Липич Мир 08:10, 14.08.2020

Украина и Беларусь договорились об освобождении из-под стражи одного из задержанных в Минске украинцев. Он сможет вернуться домой 14 августа, после оплаты штрафа.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в эфире "Громадського радіо". По его словам об этом удалось договориться с министром иностранных дел страны.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. Мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси", – отметил он.

Енин подчеркнул, что "очень сложно" установить местонахождение задержанных и получили возможность их посетить, однако, заверил, что "всем нашим гражданам предоставят правовую помощь".

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", – добавил Енин.

Как сообщалось, в Беларуси на фоне массовых акций протеста задержали волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину и парня, чье имя не разглашается. Известно, что последнего задержали в Бресте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Реуцкого и Васильева задержали 12 августа из-за того, что они стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.

  • В Беларуси против них открыли уголовное производство по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает от трех до восьми лет заключения.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание украинцев. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих людей.

  • По словам Кулебы, украинский консул посетил два крупнейших центра содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там украинцев получить не удалось.

  • Украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием освободить незаконно задержанных украинских правозащитников.

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Мир

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