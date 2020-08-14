Беларусь согласилась отпустить задержанного во время протестов украинца: названо условие

Украина и Беларусь договорились об освобождении из-под стражи одного из задержанных в Минске украинцев. Он сможет вернуться домой 14 августа, после оплаты штрафа.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в эфире "Громадського радіо". По его словам об этом удалось договориться с министром иностранных дел страны.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. Мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси", – отметил он.

Енин подчеркнул, что "очень сложно" установить местонахождение задержанных и получили возможность их посетить, однако, заверил, что "всем нашим гражданам предоставят правовую помощь".

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", – добавил Енин.

Как сообщалось, в Беларуси на фоне массовых акций протеста задержали волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину и парня, чье имя не разглашается. Известно, что последнего задержали в Бресте.

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