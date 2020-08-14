Беларусь согласилась отпустить задержанного во время протестов украинца: названо условие

Беларусь согласилась отпустить задержанного во время протестов украинца.
Украина и Беларусь договорились об освобождении из-под стражи одного из задержанных в Минске украинцев. Он сможет вернуться домой 14 августа, после оплаты штрафа.
Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в эфире "Громадського радіо". По его словам об этом удалось договориться с министром иностранных дел страны.
"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. Мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси", – отметил он.
Енин подчеркнул, что "очень сложно" установить местонахождение задержанных и получили возможность их посетить, однако, заверил, что "всем нашим гражданам предоставят правовую помощь".
"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", – добавил Енин.
Как сообщалось, в Беларуси на фоне массовых акций протеста задержали волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину и парня, чье имя не разглашается. Известно, что последнего задержали в Бресте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реуцкого и Васильева задержали 12 августа из-за того, что они стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.
В Беларуси против них открыли уголовное производство по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает от трех до восьми лет заключения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание украинцев. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих людей.
По словам Кулебы, украинский консул посетил два крупнейших центра содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там украинцев получить не удалось.
Украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием освободить незаконно задержанных украинских правозащитников.