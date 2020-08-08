Не много за последние годы было столь драматических событий, как те, которые происходят сейчас в Республике Беларусь. И затрагивают они не только саму Беларусь, но и Россию.

Страшный сон Кремля – это победа народа, т.е. отстранение Лукашенко от власти в результате выборов. И не потому, что наше начальство любит Александра Григорьевича – мне, наоборот, кажется, что оно его терпеть не может! А потому, что мы, как они говорят, братские страны. А значит, многие – очень многие у нас – спросят тогда себя, чем мы хуже?

Поэтому, уверен, что Лукашенко получил добро на, как бы это помягче сказать, коррекцию результатов – без этого шансов набрать голоса у него нет. Наверняка, получил и добро на подавление послевыборных протестов, если понадобится – с большой кровью.

Итак, сценарий:

В ночь с девятого на десятое августа Лукашенко объявит о своей сокрушительной победе. Цифры, разумеется, не будут иметь никакого отношения к реальному голосованию. Вероятность объявления победы стопроцентна.

А вот дальше развилки.

Развилка первая. Протесты против очевидного вранья и узурпации власти могут быть локальными, небольшими, а могут – общенациональными и массовыми. Второй вариант представляется более вероятным – уж, очень высока мобилизация, очень сплочено белорусское общество. Итак, масштабные протесты.

Развилка вторая. Решится ли Лукашенко на жесткое подавление, отдаст ли приказ открыть огонь? Скорее, да. Он открытым текстом говорит о том, что не представляет себе жизни вне президентства. Его биография совсем не вегетарианская – в начале его правления в Минске таинственно исчезали его противники, он, не колеблясь, разгонял митинги и сажал неугодных. В последнее время он постоянно говорит о готовности дать отпор хоть внешнему, хоть внутреннему врагу и хвалит свою армию и силы правопорядка. Правда, есть оно обстоятельство. Лукашенко – не международный преступник, его злодейства не выходят за рамки обычных действий диктатуры, направленных на собственную защиту. За ним нет войн и десятков тысяч погибших. А значит, в обмен на уход ему, в принципе, может быть предоставлено убежище на Западе.

Развилка третья. Если, все-таки, он отдаст приказ, если готов будет убить тысячи людей, то будет ли этот приказ исполнен? От Лукашенко устало не только общество, но и многие внутри элит. Захотят ли генералы соучаствовать в преступлении, обрекая себя на неизбежное международное преследование, на необходимость после ухода Лукашенко – не бессмертный же он – бежать из страны, на ненависть и проклятия? Будут ли стрелять рядовые бойцы – история знает множество примеров того, как отлично оплачиваемая гвардия "переходила на стороны народа". Это предсказать невозможно.

Развилка четвертая. Допустим, он отдаст приказ на разгон и приказ этот будет выполнен. Быстро ли удастся подавить народное сопротивление? Если да, все успокоится до следующего раза, белорусское общество погрузится в депрессию, сотни тысяч людей навсегда покинет страну. А через какое-то время сформируется уже новая, более радикальная оппозиция, и начнется новый цикл противостояния. Но что будет, если быстро справиться не удастся?

А вот тогда наиболее вероятным представляется оказание братской помощи со стороны братской диктатуры – со стороны России. Не в порядке ли подготовки к этому варианту в Минск забросили вагнеровцев – аэропорт захватить, например? Наше начальство сделает это со вздохом облегчения – они же думают, что маленькая победоносная позволит решить внутренние проблемы (они ошибаются!), да и вообще ситуация прямого военного вмешательства ментально ближе им, чем всякие там переговоры.

Конечно, здесь тоже будет развилка. Предаст Лукашенко свою страну, поддержав операцию России на своей территории, или попытается защищать ее? В любом случае, это будет катастрофа и для Беларуси, и для нас.

Но, все-таки, шанс на мирное развитие пока сохраняется.