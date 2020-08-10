Беларусь признала применение гранат и спецсредств против митингующих: в МВД сделали заявление

Беларусь признала применение гранат и спецсредств против митингующих.

В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске после выборов президента 9 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает ТАСС. Ранее минская милиция отрицала использование водометов и светошумовых гранат.

"Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты", – сказала Чемоданова.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Одна из них попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.

Милиция Беларуси в свою очередь заявила, что контролирует ситуацию на массовых акциях. Чемоданова сообщила, что весь личный состав милиции перешел на усиленный режим работы, а также привлечены дополнительные силы.

Отметим, протесты в Беларуси вспыхнули из-за прошедших в республике президентских выборов. ЦИК страны заявила о победе действующего президента Александра Лукашенко во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов. Вместе с тем, его главная конкурентка Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.