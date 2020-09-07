Беларусь привела в боевую готовность артиллерийские части и танковый резерв

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Об этом министерство сообщило в Telegram. В сообщении уточнили, что это происходит "в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил".

Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

В министерстве уточнили, что проверка завершится участием военных частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Ранее, 3 сентября Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси пять сроков подряд, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обвинил страны НАТО в недружественных шагах у границ страны, сообщило государственное агентство БЕЛТА.

"Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ", – сказал Лукашенко.

Он заявил о якобы переброске американских и других подразделений НАТО к границам Беларуси, в том числе самолетов F-16.

Беларусь объявила проверку боеготовности Вооруженных сил. Telegram Минобороны Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси пять сроков подряд, поручил 16 августа перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно после доклада ВС о "наращивании военного компонента" у западных границ страны.

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