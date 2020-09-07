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Беларусь привела в боевую готовность артиллерийские части и танковый резерв

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
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Минобороны Беларуси привело воинские части в высшую степень боеготовности

Минобороны Беларуси привело воинские части в высшую степень боеготовности. РИА Новости

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Об этом министерство сообщило в Telegram. В сообщении уточнили, что это происходит "в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил".

Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

В министерстве уточнили, что проверка завершится участием военных частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Ранее, 3 сентября Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси пять сроков подряд, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обвинил страны НАТО в недружественных шагах у границ страны, сообщило государственное агентство БЕЛТА.

"Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ", – сказал Лукашенко.

Он заявил о якобы переброске американских и других подразделений НАТО к границам Беларуси, в том числе самолетов F-16.

Беларусь объявила проверку боеготовности Вооруженных сил.

Беларусь объявила проверку боеготовности Вооруженных сил. Telegram Минобороны Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси пять сроков подряд, поручил 16 августа перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно после доклада ВС о "наращивании военного компонента" у западных границ страны.

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