Беларусь перебросила войска к границе с Литвой

Беларусь объявила о начале военных учений в Гродненской области у границы с Литвой.

Как сообщило Министерство Беларуси в Telegram, они продлятся с 17 до 20 августа. В учениях примут участие зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны.

Отмечается, что в боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы уже заступили подразделения зенитных ракетных полков.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островка, полигоны "Гожский" и "Неман"", – говорится в сообщении.

Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Литвой. Telegram Министерства обороны Республики Беларусь

Беларусь перебросила военную технику на границу с Литвой. Telegram Министерства обороны Республики Беларусь

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа, в Минске на площади Независимости состоялся митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а также прошел Марш свободы. OBOZREVATEL следил за происходящим.