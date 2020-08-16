Беларусь перебросила войска к границе с Литвой

Марина Погорилко Мир 17:40, 16.08.2020

Беларусь объявила о начале военных учений в Гродненской области у границы с Литвой.

Как сообщило Министерство Беларуси в Telegram, они продлятся с 17 до 20 августа. В учениях примут участие зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны.

Отмечается, что в боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы уже заступили подразделения зенитных ракетных полков.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островка, полигоны "Гожский" и "Неман"", – говорится в сообщении.

Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Литвой.
Telegram Министерства обороны Республики Беларусь
Беларусь перебросила военную технику на границу с Литвой.
Telegram Министерства обороны Республики Беларусь

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа, в Минске на площади Независимости состоялся митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а также прошел Марш свободы. OBOZREVATEL следил за происходящим.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Беларусь ведут по четкому плану Кремля и навязывают свой “антимайдан”

В Украину возвращается жара под +30. Карта погоды

Не бойтесь и не надейтесь, Путин ничего не введет. Беларусь не Украина

Момент убийства активиста Тарайковского в Минске попал на видео

В Беларуси официально подтвердили вторую смерть во время протестов