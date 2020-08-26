Беларусь отпраздновала неофициальный День независимости протестами. Фото и видео

В Минске 25 августа тысячи белорусов вышли с мирным митингом на площадь Независимости. Оппозиция призвала людей отпраздновать так неофициальный День независимости страны, ведь именно в этот день в 1991 году была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси.

В то же время на подобной акции в других городах силовики ОМОНа предприняли разгон митингующих и даже применили против них слезоточивый газ. Об этом в Telegram сообщают "Радио Свобода" и правозащитный центр "Вясна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в столице на площадь вышли около 5000 человек. По-прежнему правоохранители пыталась препятствовать проведению акции.

Тысячи белорусов вышли с мирным митингом на площадь Независимости в Минске

В частности, там начались задержания, но позже стало известно, что людей отпустили, и их ждет суд. Тогда же граждане стали жаловаться на значительные проблемы с доступом к интернету в центре Минска.

Белорусы 25 августа отметили неофициальный День независимости

Такие же акции прошли в Гомеле, Лиде и Гродно. В последнем правоохранители задержали 28 сотрудников "Гродно Азот", которые вышли на митинг в центр города. По словам людей, они просто гуляли после работы и не имели никаких лозунгов и флагов.

Мирные митинги прошли в Гомеле, Лиде и Гродно

Пытаясь их разогнать, у здания Октябрьского районного отделения полиции силовики применили против мирных граждан слезоточивый газ.

Правоохранители пытались препятствовать проведению акций

"Началась драка. Приехал автозак, выбежал ОМОН, пустили газ. В темноте люди кричали: "Помогите!". Рядом со мной стояла девушка, бежал ОМОН – они ее просто с ног сбили. Я не знаю, чем это все закончилось", – рассказал один из очевидцев.

На митинг вышли работники "Гродно Азота"

Под участок пришло не менее 100 человек, в том числе представителей завода. Они требовали освободить задержанных, скандировали "Выпускай!" и добились своего.

Силовики задержали митингующих в Гродно

Правда, на людей составили административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии, в якобы несанкционированном шествии по городу и за выражение недовольства результатами президентских выборов.

Силовики ОМОНа применили против митингующих слезоточивый газ

Белорусские СМИ сообщают, что полиция задержала только нескольких участников акции протеста в Гродно. В то же время одного из них сильно избили, а другого задержали уже после митинга, когда он ехал домой.

Мирные протесты белорусов

Добавим, что накануне часть трудового коллектива "Гродно Азота" рассматривала вопрос возможного объявления забастовки и остановки производства.

У здания Октябрьского районного отделения полиции в Гродно произошли столкновения между силовиками и митингующими

Правоохранители составили на протестующих админпротоколы

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Минске полиция задержала двух членов президиума Координационного совета оппозиции страны – лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского и доверенное лицо Ольгу Ковалькову.

Напомним, что протесты в Беларуси начались после результатов выборов президента 9 августа. Общественность и наблюдатели поставили под сомнение легитимность переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок президентства.