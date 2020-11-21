Тихановская хочет признать ОМОН Беларуси террористической организацией

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская хочет признать ОМОН и Отдел по борьбе с организованной преступностью страны, которые причастны к избиениям и убийствам протестующих, террористическими организациями.

Эта процедура уже начата. Об этом участница выборов президента Беларуси заявила в своем Telegram-канале 20 ноября по итогам встречи с министром иностранных дел Нидерландов.

Тихановская отметила, что все сотрудники этих правоохранительных органов, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества.

На амнистию смогут рассчитывать те, кто прекратят участвовать в преступлениях и станут на сторону народа.

"Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тихановская сказала, что большинство силовиков поддерживают самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за финансового давления, а некоторые из них "зомбированы" пропагандой.