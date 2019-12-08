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8 декабря • обновлено в 14:27
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Беларусь охватили новые протесты против союза с Россией: все подробности, фото и видео

4.5т
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В центре Минска началась новая акция протеста против интеграции Беларуси и России.

Как передает "Наша Нива", это продолжение протестов, которые состоялись 7 декабря, в день переговоров глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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Люди собрались на площади со слоганами "Жыве Беларусь!" и "Независимость". По словам организатора акции, журналиста Павла Северинца, протестующие требуют не допустить "никаких союзов с имперской Россией".

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Впоследствии член движения солидарности "Разам" Елена Толстая выступила на площади Свободы с заявлением, которое поддержали участники протеста.

"Мы, граждане Беларуси, выражаем решительный протест против глубокой интеграции с Россией. Заявляем о нелигитимности документов, которые могут быть подписаны. Мы не будем им подчиняться. Призываем международное сообщество проявить солидарность. Белорусскому народу нужно возвращение прав и свобод, прописанных в Конституции, в том числе право избирать власть. Свободу не остановить! Независимость – это путь к свободе. Живет Беларусь!" – заявила Толстая.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Впоследствии на акции выступили Максим Винярский из "Европейской Беларуси" и Петр Садовский, который был послом Беларуси в Германии в 1990-е. После этого сотни человек двинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Митингующие скандируют: "Слава нации – никакой интеграции!"

Позже к посольству РФ стянули руководство столичной милиции, которое перекрыло подходы к зданию цепью омоновцев. Правоохранители пообещали передать представителям дипучреждения просьбу выйти к Северинцу.

Протесты в Беларуси - милиция

Протесты в Беларуси - милиция

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси - милиция

Протесты в Беларуси - милиция

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

nn.by

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
Тег
протест
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Комментарии
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Ребята так мы не против с вами торговать по мировым ценам и нам нахрен не нужны союзники-нахлебники. Толка от Белоруссии, как от козла молока. Никогда не поддерживали, а только просили скидки.
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0
3
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Выродок из СССР, ВЫРОДОК СОВКОДРОЧЕР, Словяне Білоруси нехотя жить в вашей помойке жопе мира -лаптеРАсеи!!!! =)) Какцапы идите нах*й со своим пердячим газом!!! =)) ЖИВЕ БІЛАРУСЬ!!!!
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2
0
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Живе БІЛОРУСЬ !!!! Слава УКРАЇНІ!!! СЛАВА Українській і Білоруській СЛОВЯНСЬКИМ МОВАМ !!! ГЕТЬ какцап.ський бы.длячий гавяжий язИк!!! =))))
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4
0
Мигол Натали
Мигол Натали
Это Украина не зависимо то речь посполитая, то поляки, то СССР, теперь США обоз молчалбы
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5
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Мигол Натали, таблетки от словесной диареи не пробовала?
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0
0

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