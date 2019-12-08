Беларусь охватили новые протесты против союза с Россией: все подробности, фото и видео

В центре Минска началась новая акция протеста против интеграции Беларуси и России.

Как передает "Наша Нива", это продолжение протестов, которые состоялись 7 декабря, в день переговоров глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Люди собрались на площади со слоганами "Жыве Беларусь!" и "Независимость". По словам организатора акции, журналиста Павла Северинца, протестующие требуют не допустить "никаких союзов с имперской Россией".

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Впоследствии член движения солидарности "Разам" Елена Толстая выступила на площади Свободы с заявлением, которое поддержали участники протеста.

"Мы, граждане Беларуси, выражаем решительный протест против глубокой интеграции с Россией. Заявляем о нелигитимности документов, которые могут быть подписаны. Мы не будем им подчиняться. Призываем международное сообщество проявить солидарность. Белорусскому народу нужно возвращение прав и свобод, прописанных в Конституции, в том числе право избирать власть. Свободу не остановить! Независимость – это путь к свободе. Живет Беларусь!" – заявила Толстая.

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Впоследствии на акции выступили Максим Винярский из "Европейской Беларуси" и Петр Садовский, который был послом Беларуси в Германии в 1990-е. После этого сотни человек двинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Митингующие скандируют: "Слава нации – никакой интеграции!"

Позже к посольству РФ стянули руководство столичной милиции, которое перекрыло подходы к зданию цепью омоновцев. Правоохранители пообещали передать представителям дипучреждения просьбу выйти к Северинцу.

Протесты в Беларуси - милиция

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси - милиция

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Протесты в Беларуси nn.by

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

"Антироссийские" протесты в столице Беларуси Минске попали на видео. Самый продолжительный протест против интеграции с Москвой состоялся в субботу, 7 декабря.

До этого Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

Перед этим президент Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России.

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