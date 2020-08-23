В Беларуси сотни тысяч вышли на марши против Лукашенко: все детали онлайн
В городах Беларуси 23 августа проходят массовые акции протеста под названием "Марш новой Беларуси".
Акции мирные, силовики патрулируют улицы, однако разгонов пока не было. Информацию о демонстрациях сообщают белорусские СМИ и Telegram-каналы.
В Минске на площади Независимости, по оценке Tut.by и Euroradio, собралось более 200 тысяч человек.Главные требования протестующих:
освобождение всех задержанных и политзаключенных;
суд над виновными в пытках и убийствах;
отставка Александра Лукашенко.
OBOZREVATEL следит за акциями онлайн:
17:45 – Видео многолюдного марша в столице Беларуси:
17:00 – Около 4000 участников марша "За новую Беларусь" собрались на Площади Славы в Могилеве.
16:20 – В Минске вышло очень много людей:
16:00 – Акция проходит и в Бресте. Там на площади Ленина десантники раздавали участникам акции мороженое:
15:50 – Граждане идут на митинг в Гомеле:
15:45 – Протестующие заняли всю площадь Независимости, а также проезжую часть в районе Площади Независимости. Колонны продолжают собираться.
15:30 – Митингующие минутой молчания почтили память погибших белорусов от рук силовиков, которые по приказу властей разгоняли мирные акции.
14:20 – В столице со стороны улицы Московской через мост силовики не пропустили небольшую колонну, которая направлялась на Майдан Независимости, передает "Радио Свобода". Люди повернули назад, некоторые пытались найти другую дорогу.
Полиция через мегафон предупреждала, что нельзя "применять силу". Участники акции ведут себя мирно, никто не вредит имуществу и не идет на конфликт.
Тем временем вдоль стелы Минска города-героя сосредоточились военные:
14:05 – Люди начали собираться в центре Минска. В районе проведения акции также замечено много ОМОНовцев и военных с оружием.
Люди запланировали шествия на центральных улицах и площадях и других белорусских городов. Предлагаем посмотреть фотографии и видео протестов:
Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусской столице Минске в субботу, 22 августа, состоялась мирная акция против насилия со стороны силовиков. В частности, демонстранты собрались возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, чтобы напомнить об избиениях задержанных участников протеста 9-11 августа.