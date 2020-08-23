В Беларуси сотни тысяч вышли на марши против Лукашенко: все детали онлайн

В городах Беларуси 23 августа проходят массовые акции протеста под названием "Марш новой Беларуси".

Акции мирные, силовики патрулируют улицы, однако разгонов пока не было. Информацию о демонстрациях сообщают белорусские СМИ и Telegram-каналы.

В Минске на площади Независимости, по оценке Tut.by и Euroradio, собралось более 200 тысяч человек.Главные требования протестующих:

освобождение всех задержанных и политзаключенных;

суд над виновными в пытках и убийствах;

отставка Александра Лукашенко.

Марш в Минске. Радио Свобода

OBOZREVATEL следит за акциями онлайн:

17:45 – Видео многолюдного марша в столице Беларуси:

Толпа участников акции в Минске. NEXTA Live

17:00 – Около 4000 участников марша "За новую Беларусь" собрались на Площади Славы в Могилеве.

В Могилеве организовали выступления в формате бесплатного микрофона. Радио Свобода

Могилев. Радио Свобода

В Могилеве развернули БЧБ-флаг. Радио Свобода

"Бел-чырвона-белы" флаг в Могилеве

На акцию пришли женщины с плакатами. Радио Свобода

16:20 – В Минске вышло очень много людей:

Радио Свобода

Протестующие используют символику БЧБ – "бел-чырвона-белы сьцяг" Радио Свобода

Радио Свобода

Радио Свобода

16:00 – Акция проходит и в Бресте. Там на площади Ленина десантники раздавали участникам акции мороженое:

Брест, площадь Ленина. binkl.by

15:50 – Граждане идут на митинг в Гомеле:

Гомель. TUT.BY

Колона демонстрантов. TUT.BY

15:45 – Протестующие заняли всю площадь Независимости, а также проезжую часть в районе Площади Независимости. Колонны продолжают собираться.

Плакаты, с которыми участники вышли на марш. Euroradio

Euroradio

Люди осудили полицейское насилие. Euroradio

Euroradio

Euroradio

Euroradio

Граждане требуют отставки президента. Euroradio

15:30 – Митингующие минутой молчания почтили память погибших белорусов от рук силовиков, которые по приказу властей разгоняли мирные акции.

14:20 – В столице со стороны улицы Московской через мост силовики не пропустили небольшую колонну, которая направлялась на Майдан Независимости, передает "Радио Свобода". Люди повернули назад, некоторые пытались найти другую дорогу.

Полиция через мегафон предупреждала, что нельзя "применять силу". Участники акции ведут себя мирно, никто не вредит имуществу и не идет на конфликт.

Тем временем вдоль стелы Минска города-героя сосредоточились военные:

Минск. Фото The Village Беларусь

NEXTA

14:05 – Люди начали собираться в центре Минска. В районе проведения акции также замечено много ОМОНовцев и военных с оружием.

Люди запланировали шествия на центральных улицах и площадях и других белорусских городов. Предлагаем посмотреть фотографии и видео протестов:

На акцию "Марш новой Беларуси" в Минске вышли более 200 тыс людей (TUT.BY)

Белорусы требуют осовбождения всех политзаключенных (TUT.BY)

Демонстрации и митинги прошли во многих белорусских городах (TUT.BY)

Протестующие настаивают на отставке Лукашенко (TUT.BY)

В центре Минска были замечены автобусы и грузовики с военными (TUT.BY)

Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусской столице Минске в субботу, 22 августа, состоялась мирная акция против насилия со стороны силовиков. В частности, демонстранты собрались возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, чтобы напомнить об избиениях задержанных участников протеста 9-11 августа.