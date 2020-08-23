В Беларуси сотни тысяч вышли на марши против Лукашенко: все детали онлайн

В Минске и многих белорусских городах прошла акция "Марш новой Беларуси"
В столице на демонстрацию вышло более 200 тысяч человек
Главные требования протестующих: освобождение политзаключенных и отставка Лукашенко
В городах Беларуси прошла акция "Марш новой Беларуси". Коллаж
В городах Беларуси снова проходят массовые акции протеста под названием "Марш новой Беларуси".
Информацию о демонстрациях сообщают белорусские СМИ и Telegram-каналы. Силовики не вмешиваются в происходящее и не препятствуют участникам акций.
В Минске на площади Независимости, по оценке Tut.by и Euroradio, собралось более 200 тысяч человек.
В 15:30 митингующие минутой молчания почтили память погибших белорусов от рук силовиков, которые по приказу властей разгоняли мирные акции.
Как сообщила NEXTA, главные требования протестующих: освобождение всех задержанных и политзаключенных, суд над виновными в пытках и убийствах, отставка Лукашенко.
В районе проведения акции в Минске замечено много омоновцев и военных с оружием.
Также люди устраивают шествия на центральных улицах и площадях многих белорусских городов.
На акцию "Марш новой Беларуси" в Минске вышли более 200 тыс людей (TUT.BY)
Белорусы требуют осовбождения всех политзаключенных (TUT.BY)
Демонстрации и митинги прошли во многих белорусских городах (TUT.BY)
Протестующие настаивают на отставке Лукашенко (TUT.BY)
В центре Минска были замечены автобусы и грузовики с военными (TUT.BY)
Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусской столице Минске в субботу, 22 августа, состоялась мирная акция против насилия со стороны силовиков. В частности, демонстранты собрались возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, чтобы напомнить об избиениях задержанных участников протеста 9-11 августа.
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