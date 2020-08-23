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В Беларуси сотни тысяч вышли на марши против Лукашенко: все детали онлайн

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
1,4 т.

  • В Минске и многих белорусских городах прошла акция "Марш новой Беларуси"

  • В столице на демонстрацию вышло более 200 тысяч человек

  • Главные требования протестующих: освобождение политзаключенных и отставка Лукашенко

В городах Беларуси прошла акция 'Марш новой Беларуси'

В городах Беларуси прошла акция "Марш новой Беларуси". Коллаж

В городах Беларуси снова проходят массовые акции протеста под названием "Марш новой Беларуси".

Информацию о демонстрациях сообщают белорусские СМИ и Telegram-каналы. Силовики не вмешиваются в происходящее и не препятствуют участникам акций.

В Минске на площади Независимости, по оценке Tut.by и Euroradio, собралось более 200 тысяч человек.

В 15:30 митингующие минутой молчания почтили память погибших белорусов от рук силовиков, которые по приказу властей разгоняли мирные акции.

Как сообщила NEXTA, главные требования протестующих: освобождение всех задержанных и политзаключенных, суд над виновными в пытках и убийствах, отставка Лукашенко.

В районе проведения акции в Минске замечено много омоновцев и военных с оружием.

Также люди устраивают шествия на центральных улицах и площадях многих белорусских городов.

На акцию "Марш новой Беларуси" в Минске вышли более 200 тыс людей

На акцию "Марш новой Беларуси" в Минске вышли более 200 тыс людей (TUT.BY)

Белорусы требуют осовбождения всех политзаключенных

Белорусы требуют осовбождения всех политзаключенных (TUT.BY)

Демонстрации и митинги прошли во многих белорусских городах

Демонстрации и митинги прошли во многих белорусских городах (TUT.BY)

Протестующие настаивают на отставке Лукашенко

Протестующие настаивают на отставке Лукашенко (TUT.BY)

В центре Минска были замечены автобусы и грузовики с военными

В центре Минска были замечены автобусы и грузовики с военными (TUT.BY)

Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусской столице Минске в субботу, 22 августа, состоялась мирная акция против насилия со стороны силовиков. В частности, демонстранты собрались возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, чтобы напомнить об избиениях задержанных участников протеста 9-11 августа.

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