Беларусь охватила новая волна забастовок после заявления Тихановской. Фото и видео

Виктория Довгань Мир 13:41, 14.08.2020 Обновлено: 14:57, 14.08.2020

После того, как оппозиционерка Светлана Тихановская записала новое видео с призывом к мирным протестам, всю территорию Беларуси 14 августа охватила волна масштабных страйков на государственных и частных предприятиях.

Сейчас к ним уже присоединились сотрудники более 40 предприятий и учреждений, однако это – не предел. Ведь многие акции запланированы ближе к вечеру. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с развитием событий трудовой "революции" белорусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Беларусьшина" требует диалога с руководством города Бобруйск
TUT.BY
Многолюдный митинг на территории МАЗ
TUT.BY
На МАЗ приехал премьер Головченко
TUT.BY
Рабочие Минского метрополитена выстроились шеренгами вдоль дорог
TUT.BY

Отметим, что к массовым забастовкам уже присоединились:

  • "Гродноазот";

  • "Светлогорскхимволокно";

  • "Гомельский мясокомбинат";

  • Белорусская АЭС;

  • Бакунинский авторынок Гомеля;

  • "Минские тепловые сети";

  • "Минские кабельные сети";

  • Гроднопромстрой;

  • Минский завод шестерен (МЗШ);

  • Белорусский металлургический завод (БМЗ);

  • "Минские электрические сети";

  • ТЭЦ-4;

  • Минский моторный завод (ММЗ);

  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ);

  • ГП "Минский метрополитен";

  • Гродненское химволокно;

  • Минский электротехнический завод имени Козлова;

  • Мебельная фабрика "ЗОВ";

  • 4-я больница и РНПЦ кардиологии;

  • 5-я больница Минска;

  • Минский тракторный завод (полностью прекратил работу);

  • Паркетная фабрика "Косвик";

  • ОАО "Стройтехпрогресс";

  • "Брестгазоаппарат";

  • Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино;

  • "Нафтан";

  • "БелОмо";

  • "Белмедпрепараты";

  • Гродненский мясокомбинат;

  • "Беларуськалий";

  • Минский автомобильный завод (МАЗ);

  • Фабрика женского белья "Милавица";

  • Парк высоких технологий;

  • ОАО "МАПИД";

  • "Белшина";

  • Завод бытовой техники "Атлант";

    Железнодорожное депо Лиды;

  • Петриковский ГОК;

  • Завод "Гефест";

  • "Беллакт"

  • Учителя школ.

Страйк на ММЗ в Минске
TUT.BY
Сотрудники Парка высоких технологий также призвали Лукашенко к отставке
TUT.BY
Учителя на протесте в Минске
TUT.BY
Фабрика женского белья "Милавица" поддержала общенациональный страйк
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Все, кто вышел на протесты, скандируют "Уходи!", выражая свое несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах, а также проводят символические переклички тех, кто голосовал за его оппонентку Тихановскую.

Тысячи рабочих МЗКТ не согласны с фальсификацией выборов
Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино
Сотрудники МЗШ высказали свое недовольство властью
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"
Коллектив МТЗ полностью остановил работу
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"
Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино протестует против Лукашенко
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

В целом люди выдвигают ряд следующих требований:

  • немедленно прекратить насилие, преследования и задержания, а также освободить задержанных участников митингов;

  • определить время и место, где граждане смогут мирно выразить несогласие с итогами выборов;

  • прекратить давление на медиков, осуществляющих судмедэкспертизу;

  • провести новые выборы с независимыми наблюдателями в течение месяца.

Белорусские рабочие установили дедлайн выполнения своих требований – 18 августа. В противном случае они пригрозили сделать забастовку бессрочной.

На улицы Минска вышли даже медики
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"
Паркетная фабрика "Косвик" присоединилась к забастовке
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"
Протест на Гроднеском мясокомбинате
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"
Митинг работников "Беларуськалия"
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"
Рабочие БМЗ присоединились к страйку
Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"
Забастовка на заводе "Атлант"
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