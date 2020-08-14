Беларусь охватила новая волна забастовок после заявления Тихановской. Фото и видео
После того, как оппозиционерка Светлана Тихановская записала новое видео с призывом к мирным протестам, всю территорию Беларуси 14 августа охватила волна масштабных страйков на государственных и частных предприятиях.
Сейчас к ним уже присоединились сотрудники более 40 предприятий и учреждений, однако это – не предел. Ведь многие акции запланированы ближе к вечеру. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с развитием событий трудовой "революции" белорусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отметим, что к массовым забастовкам уже присоединились:
"Гродноазот";
"Светлогорскхимволокно";
"Гомельский мясокомбинат";
Белорусская АЭС;
Бакунинский авторынок Гомеля;
"Минские тепловые сети";
"Минские кабельные сети";
Гроднопромстрой;
Минский завод шестерен (МЗШ);
Белорусский металлургический завод (БМЗ);
"Минские электрические сети";
ТЭЦ-4;
Минский моторный завод (ММЗ);
Минский завод колесных тягачей (МЗКТ);
ГП "Минский метрополитен";
Гродненское химволокно;
Минский электротехнический завод имени Козлова;
Мебельная фабрика "ЗОВ";
4-я больница и РНПЦ кардиологии;
5-я больница Минска;
Минский тракторный завод (полностью прекратил работу);
Паркетная фабрика "Косвик";
ОАО "Стройтехпрогресс";
"Брестгазоаппарат";
Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино;
"Нафтан";
"БелОмо";
"Белмедпрепараты";
Гродненский мясокомбинат;
"Беларуськалий";
Минский автомобильный завод (МАЗ);
Фабрика женского белья "Милавица";
Парк высоких технологий;
ОАО "МАПИД";
"Белшина";
Завод бытовой техники "Атлант";
Железнодорожное депо Лиды;
Петриковский ГОК;
Завод "Гефест";
"Беллакт"
Учителя школ.
Все, кто вышел на протесты, скандируют "Уходи!", выражая свое несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах, а также проводят символические переклички тех, кто голосовал за его оппонентку Тихановскую.
В целом люди выдвигают ряд следующих требований:
немедленно прекратить насилие, преследования и задержания, а также освободить задержанных участников митингов;
определить время и место, где граждане смогут мирно выразить несогласие с итогами выборов;
прекратить давление на медиков, осуществляющих судмедэкспертизу;
провести новые выборы с независимыми наблюдателями в течение месяца.
Белорусские рабочие установили дедлайн выполнения своих требований – 18 августа. В противном случае они пригрозили сделать забастовку бессрочной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тихановская предложила всем мэрам городов 15-16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.
В свою очередь Лукашенко заявил, что забастовки в стране могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.
Напомним, общенациональная забастовка в Беларуси началась 11 августа на фоне протестов из-за недовольства людей итогами выборов. Белорусы стали массово покидать работу и выходить на улицы, продолжая митинговать.