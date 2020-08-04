Беларусь объявила учения с боевой авиацией и силами ПВО: будут бомбить "диверсантов"

Беларусь с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с военно-воздушными силами и войсками ПВО.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Беларуси. Боевые вертолеты отработают прикрытие дороги от боевиков, а самолеты – авиаудары по наземным целям.

"В ходе проведения учения будут отработаны вопросы посадки самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест с последующей их подготовкой к повторному вылету и нанесением авиационного удара по наземным целям”, – сказано в сообщении.

Прикрытие района полетов от средств воздушного нападения противника планируется осуществлять истребителями Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и зенитными ракетными комплексами "Тор-М2".

Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 50-й смешанной авиационной базы будут выполнять задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

"Основной целью данного этапа учения является отработка вопросов использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации, подготовка летного состава к выполнению полетов с аэродромных участков дорог", – сообщили в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси объявили о военной 25-дневной мобилизации, которая начнется 11 августа в Витебской области на границе с Россией.