Беларусь не намерены превращать во вторую Украину, – глава дипломатии ЕС

Европейский Союз заинтересован в том, чтобы белорусы жили в режиме политических свобод и имели хорошие отношения со всеми соседями, при этом ЕС не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

Такое заявление в воскресенье, 23 августа, сделал глава дипломатии Евросоюза, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, в Украине "разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, продолжающейся по сей день".

Он также отметил, что кризис в Беларуси не похож на геополитическую ситуацию, которая была в Украине во время Евромайдана. Белорусы, по словам Борреля, сейчас не спорят "быть с мамой или папой", а просто требуют гражданских свобод и прав.

"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", – сказал он.

Боррель также заявил, что ЕС необходимо продолжать диалог с Александром Лукашенко. Он сравнил такую ситуацию со взаимоотношениями Брюсселя с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отметив, что хотя ЕС не признает легитимности ни Лукашенко, ни Мадуро, с обоими лидерами нужно разговаривать.

Дипломат добавил, что у ЕС имеются "финансовые ресурсы в размере 50 миллионов евро на помощь белорусскому обществу".

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