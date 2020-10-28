Беларусь не пропустит к себе граждан Украины, Литвы и Польши – посол

Беларусь не хочет допускать на свою территорию граждан Украины, Литвы и Польши.

Об этом заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим в эфире "Громадського радіо". Это делается, поскольку режим Лукашенко до сих пор считает нашу страну угрозой для себя, считает дипломат.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины", – сказал он.

По его словам, это не имеет под собой оснований, но "кому надо, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", уточнил Кизим.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 17 августа Украина впервые в истории отозвала своего посла из Беларуси. Это было сделано на фоне антипрезидентских протестов, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.