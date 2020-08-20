Беларусь накрыла новая волна забастовок. Фото и видео
В Беларуси 20 августа, на 12 день протестов, возобновились массовые забастовки на государственных предприятиях, в лечебных учреждениях, СМИ и на объектах культуры.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, который отслеживает хронику событий на белорусских протестах, на улицы вышли сотрудники РНПЦ "Кардиологии", а также шахтеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Люди собираются у проходных своих предприятий, чтобы высказать протест против насилия. Такие акции уже стали традиционными и проводятся постоянно после жестоких разгонов демонстрантов, несогласных с итогами выборов в Беларуси.
Тем временем сотрудники "Белтелерадиокомпании" (БТ) не только присоединились к забастовке в Минске, но и стали массово увольняться из государственного СМИ.
Как сообщается на Telegram-канале "Подъем", источник издания в БТ рассказал, что только 19 августа заявления на отпуск за свой счет и на увольнение написали 10 человек. "Всего сейчас не работают человек 50. Одни совсем уволились, другие ушли за свой счет", – отметил информатор.
Что касается 50 медийщиков, которые вышли на улицы, то они выстроились в шеренгу на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. 19 августа тех, кто объявил забастовку, перестали пускать в здание телецентра.
Кроме того, к митингам присоединились обычные жители города Глубокое и творческий коллектив Купаловского театра в Минске.
Как сообщается на Telegram-канале YUT.BY, под его стенами вновь собрался "Песенный сход". Артисты устроили флешмоб, который длился полчаса. Выступая против насилия, группа из 30-50 человек исполняла белорусские песни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 августа протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд, немного утихли.
Активисты взяли передышку после того, как десять дней круглосуточно выходили на улицы.
Несмотря на относительное затишье, в военном госпитале Минска 19 августа умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. Мужчина был ранен во время мирных протестов.
А в Следственном комитете Беларуси заявили, что один из протестующих был убит силовиками в Бресте 11 августа.