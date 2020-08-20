Беларусь накрыла новая волна забастовок. Фото и видео

Виктория Довгань Мир 12:26, 20.08.2020 Обновлено: 13:41, 20.08.2020

В Беларуси 20 августа, на 12 день протестов, возобновились массовые забастовки на государственных предприятиях, в лечебных учреждениях, СМИ и на объектах культуры.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, который отслеживает хронику событий на белорусских протестах, на улицы вышли сотрудники РНПЦ "Кардиологии", а также шахтеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Люди собираются у проходных своих предприятий, чтобы высказать протест против насилия. Такие акции уже стали традиционными и проводятся постоянно после жестоких разгонов демонстрантов, несогласных с итогами выборов в Беларуси.

Тем временем сотрудники "Белтелерадиокомпании" (БТ) не только присоединились к забастовке в Минске, но и стали массово увольняться из государственного СМИ.

Как сообщается на Telegram-канале "Подъем", источник издания в БТ рассказал, что только 19 августа заявления на отпуск за свой счет и на увольнение написали 10 человек. "Всего сейчас не работают человек 50. Одни совсем уволились, другие ушли за свой счет", – отметил информатор.

Сотрудники Белтелерадиокомпании вышли бастовать на улицы
Telegram-канал "Подъем"
Многие люди уволились из Белтелерадиокомпании
Telegram-канал "Подъем"

Что касается 50 медийщиков, которые вышли на улицы, то они выстроились в шеренгу на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. 19 августа тех, кто объявил забастовку, перестали пускать в здание телецентра.

Кроме того, к митингам присоединились обычные жители города Глубокое и творческий коллектив Купаловского театра в Минске.

Как сообщается на Telegram-канале YUT.BY, под его стенами вновь собрался "Песенный сход". Артисты устроили флешмоб, который длился полчаса. Выступая против насилия, группа из 30-50 человек исполняла белорусские песни.

Митнг в Глубоком
"Белсат"
Под Купаловским театром в Минске устроили "Песенный сход"
TUT.BY
Артисты устроили флешмоб с белорусскими песнями
TUT.BY
Сотрудники театра имени Янки Купалы выступили против насилия
TUT.BY
Белоруски поют национальные песни
TUT.BY
На митинг под театр в Минске пришли даже с детьми
TUT.BY

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 августа протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд, немного утихли.

  • Активисты взяли передышку после того, как десять дней круглосуточно выходили на улицы.

  • Несмотря на относительное затишье, в военном госпитале Минска 19 августа умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. Мужчина был ранен во время мирных протестов.

  • А в Следственном комитете Беларуси заявили, что один из протестующих был убит силовиками в Бресте 11 августа.

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