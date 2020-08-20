Беларусь накрыла новая волна забастовок. Фото и видео

В Беларуси 20 августа, на 12 день протестов, возобновились массовые забастовки на государственных предприятиях, в лечебных учреждениях и в СМИ.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, который отслеживает хронику событий на белорусских протестах, на улицы вышли сотрудники РНПЦ "Кардиологии", а также шахтеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Люди собираются у проходных своих предприятий, чтобы высказать протест против насилия. Такие акции уже стали традиционными и проводятся постоянно после жестоких разгонов демонстрантов, несогласных с итогами выборов в Беларуси.

Тем временем сотрудники Белтелерадиокомпании (БТ) не только присоединились к забастовке в Минске, но и стали массово увольняться из государственного СМИ.

Как сообщается на Telegram-канале "Подъем", источник издания в БТ рассказал, что только 19 августа заявления на отпуск за свой счет и на увольнение написали 10 человек. "Всего сейчас не работают человек 50. Одни совсем уволились, другие ушли за свой счет", – отметил информатор.

Сотрудники Белтелерадиокомпании вышли бастовать на улицы Telegram-канал "Подъем"

Многие люди уволились из Белтелерадиокомпании Telegram-канал "Подъем"

Что касается 50 медийщиков, которые вышли на улицы, то они выстроились в шеренгу на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. 19 августа тех, кто объявил забастовку, перестали пускать в здание телецентра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 августа протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд, немного утихли.

Активисты взяли передышку после того, как десять дней круглосуточно выходили на улицы.

Несмотря на относительное затишье, в военном госпитале Минска 19 августа умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. Мужчина был ранен во время мирных протестов.

А в Следственном комитете Беларуси заявили, что один из протестующих был убит силовиками в Бресте 11 августа.

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