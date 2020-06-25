Беларусь в моем сознании ассоциируется с ранним детством. Поездки в Солигорск, где проживают близкие родственники, всегда оставляли неизгладимое впечатление. Изумрудные леса, чистые реки, опрятные города, нормальные дороги, трудолюбивые, добрые и улыбчивые люди. А какие хлебосольные, сентиментальные и певучие! Белорусы, пожалуй, мне всегда представлялись самой мягкой, спокойной нацией, из всех этносов, с которыми в разное время сводила судьба.

Уже в постсоветский период именно Беларусь, в отличии от иных новообразованных независимых государств, являла собой своеобразный эталон политической стабильности. И во многом это было связано всё с той же исконной душевной мягкостью и сравнительной дисциплинированностью белорусов, казалось, совсем лишенных склонности к по-настоящему бескомпромиссным революционным порывам. И относительно безмятежный, с небольшими оговорками, почти 26-летний срок правления "Батьки" - президента Александра Лукашенко тому красноречивое свидетельство.

Лукашенко наверняка не является худшим главой государства на постсоветском пространстве. Более того, его, пожалуй, можно было бы признать лучшим после распада СССР национальным президентом переходного периода, который должен был помочь своему народу перейти эпохальный перевал между социалистическим прошлым и адаптивным буржуазно-демократическим будущим. Он являет собой некий симбиоз всезнающего "отца нации" и прагматичного, но не способного до конца понимать грядущие перспективы дельца. Этакое причудливое сочетание советского консерватизма и усеченного либерализма. В его активе не мало очевидных преимуществ, особо явно выделяющихся на фоне коллег из бывших братских республик, коих за четверть века накопилось уже изрядное количество. Назовем главные из таких положительных качеств, опираясь на которые белорусские идеологи и народная молва нарекли Лукашенко крепким хозяйственником и поборником порядка.

В Беларуси, действительно, работает значительное количество предприятий, созданных ещё в советские времени. Их дополняют скромные коммерческие производители нового времени. Поэтому прилавки белорусских магазинов преимущественно заполнены отечественными товарами. Невысок уровень безработицы. В стране нет официально признанных олигархов и жестко искореняются элементы коррупции в системе государственного управления. Ценообразование и качество выпускаемой продукции подвергается государственному контролю. Уровень преступности значительно ниже, чем в соседних государствах. А средняя зарплата часто выше, чем в экономически более мощной по своему потенциалу Украине.

Казалось бы, на фоне олигархической вакханалии и коррупционного беспредела, которые присущи иным государствам с советским прошлым, белорусский опыт видится исключительно позитивным: мудрый руководитель, трудолюбивый и правопослушный народ, сбалансированная политика, традиционно более качественные товары, чем у большинства постсоветских собратьев…

Однако, все же, Лукашенко изрядно задержался на своей должности – давно топчется без движения где-то в глубоком ущелье того самого судьбоносного перевала социального прогресса. Почему? Да потому, что в белорусском благополучии очень много иллюзорного и неоднозначного.

В экономической сфере частыми явлениями выступают раздутые показатели ВВП и доходной части государственного бюджета. Даже сальдо внешнеторгового баланса почти всегда обнародуется в нереально паритетных пропорциях. Неоднократно приходилось встречать информацию, что в общий объем производимой в стране продукции включались, например, компьютеры с переклеенной маркировкой и даже перепакованные тропические фрукты. В хозяйственной сфере доминируют не рыночные механизмы функционирования, а ручное регулирование, отсутствует истинная свобода предпринимательства и конкуренции, практикуется ограничение ввоза товаров, конкурирующих с белорусcкой продукцией. Большинство национальных товаров не востребовано в развитых странах и находит относительно стабильный, но ограниченный спрос только в бывших советских республиках. Не очень привлекательным является инвестиционный микроклимат преимущественно административно регулируемой экономики с преобладанием государственного сектора. Бизнес регистрируется достаточно сложно и подвергается административному давлению. В стране фактически отсутствует средний класс – основа экономической устойчивости и роста. Одной из ключевых проблем, невзирая на заметное охлаждение отношений между странами на почве известного "налогового маневра России в нефтяной сфере", остается высокая зависимость белорусской экономики от российских энергоресурсов, кредитов, субсидий и всевозможных торговых льгот.

В правовой сфере Беларусь характеризуется наличием непрозрачного – избирательного и управляемого правосудия, которое изрядно увеличивает риски иностранных инвесторов и не отвечает общепризнанным принципам верховенства права.

Базовым идеологическим императивом жизнедеятельности государства является не характерный для Европы непререкаемый вождизм, а его внешняя политика построена на попеременных заигрываниях с Россией и Западом в целях получения наибольших экономических выгод.

Во внутренней политике страны очевидны признаки облагороженного авторитарного тоталитаризма, препятствующего свободному развитию истинной демократии и плюрализма. Общеизвестны резонансные и не раскрытые преступления, связанные с загадочным исчезновением журналиста Д. Завадского, оппозиционных белорусских политиков Ю. Захаренко, В. Гончара, А. Красовского. Преследования оппозиционных лидеров, критически настроенных журналистов и бизнесменов в Беларуси являются обычными явлениями, которые всегда сопровождаются предвзятыми расследованиями.

Вот и в преддверии грядущих президентских выборов арестованы популярные в народной среде оппозиционеры – кандидаты на пост Сергей Тихановский и Виктор Бабарико. Значительное психологическое давление власти испытывает иной претендент на победу - Валерий Цепкало. Несмотря на клятвенные заверения Лукашенко, он не удержался от соблазна традиционным способом обеспечить себе благополучный исход выборов – путем уничтожения конкуренции.

Однако белорусы нынче – это уже не та неизменно послушная и запуганная масса "мягких людей", безропотно внемлющих увещеваниям бессменного узурпатора власти. Они выстраиваются в многочисленные пикеты, смело и эмоционально поддерживают оппозиционных политиков на митингах и при сборах подписей, несмотря на продолжающиеся аресты наиболее радикальных активистов. В этих условиях Лукашенко все чаще стал говорить о том, что его просто вынуждают применить некий "силовой вариант" урегулирования ситуации, хотя коллективные акции протеста не всегда являются санкционированными, но неизменно проходят мирно.

А народ в своей значительной части уже не готов прощать многолетнему лидеру страны неизменные хамство, жестокость, ущемление демократии и подавление инакомыслия, извращение избирательных процессов, лишение страны реальных перспектив развития и постоянное лицемерие. Ну, в частности, из последних шедевров лукавства Александра Григорьевича следует отметить отрицание им опасности коронавируса и необходимости карантина с одновременным провозглашением проведения выборов без наблюдателей и фактически любым доступным для избирателей способом. По причине… эпидемии COVID-19. Многообещающий набор для обеспечения успешной фальсификации выборов, неправда ли?

Добродушный и чувствительный все-таки народ эти белорусы! Но период демократического расцвета, наконец, настиг и их, раскрыл дремавший поныне потенциал свободолюбия и ощущения справедливости. И вся эта органично присущая этносу внутренняя мягкость сгруппировалась, словно собравшись в тугой бутон, способный разродиться прекрасным цветком народовластия. Так мягкость породит силу, у которой всё в итоге обязательно должно получиться. И даже если Лукашенко вновь подчинит результаты выборов своим интересам, он впредь не сможет справится с этой новой, могучей энергией.