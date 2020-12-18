Беларусь готовится к "горячей войне", – глава КГБ

В Беларуси якобы реализуется "сценарий цветной революции", а государство готовится к "горячей войны".

Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель во время выступления перед работниками предприятия "Гродно-Азот", пишет "Наша Ніва". По его словам, страна оказалась на "разломе" геополитической борьбы, поэтому сейчас в ней "напряженная ситуация".

По его мнению, тот, кто будет контролировать Беларусь, тот и будет доминировать в регионе.

"Если здесь будет доминировать Россия – это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", – подчеркнул Тертель.

Он обвинил Польшу в якобы выделении средств для подстрекательства на протесты студентов и представителей трудовых коллективов. Из-за этого Беларусь "проигрывает информационную войну", считает он.

Глава КГБ Беларуси подчеркнул, что страна готовилась "к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами".

"Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", – уточнил он.

Этот "непростой период" для Беларуси продлится 1,5–2 года, считает Тертель.

Ранее о том, что НАТО создает военную группировку для захвата белорусских земель, заявлял нелегитимный президент страны Александр Лукашенко

По его мнению, Запад хочет "создать санитарный пояс между ЕС и Россией", а события в Беларуси западные страны используют для "давления на Российскую Федерацию".

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