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20 апреля • обновлено в 19:43
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В Беларуси собрались провести парад 9 мая несмотря на пандемию COVID-19

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Министерство обороны Беларуси заявило, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад на 9 мая в стране несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.

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"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", – говорится в ответе министра обороны Беларуси Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете парада в связи с коронавирусом.

По словам министра, военные парады для Беларуси – "это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков".

"Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", – добавил Хренин.

В ходе тренировок к параду, отметил министр, выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий.

Президент Александр Лукашенко на военном параде

Президент Александр Лукашенко на военном параде

ИА Regnum

Добавим: по состоянию на 20 апреля в белорусской армии официально зафиксировано четыре случая заражения COVID-19. Всего в стране, согласно данным властей, 6 264 подтвержденных случаев коронавируса, 51 – летальный.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что в России в связи с пандемией перенесут проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День Победы 9 мая.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
День Победы Коронавирус
Место
Беларусь
Тег
карантин
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