Беларусь через два года должна попроситься в Россию, – Жириновский

Российский политик Владимир Жириновский считает, что Александр Лукашенко пробудет президентом независимой Беларуси год или два.

В своем Telegram-канале лидер ЛДПР написал, что в итоге страна должна попроситься в состав России.

"Тяжело сегодня быть самостоятельным государством. Денег на это нет. Поэтому Лукашенко пробудет президентом независимой Белоруссии еще год, ну, два. Но в конечном счете Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России", – отметил он.

По словам политика, как минимум можно объединить отдельные органы и структуры.

"Пусть висят два флага, но будут единые железные дороги, армия, система связи, деньги..." – добавил Жириновский.

Telegram Владимира Жириновского

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Жириновский предложил Беларуси сценарий вхождения в состав России.