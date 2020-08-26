МоваЯзык

Топ-темы:

Беларусь через два года должна попроситься в Россию, – Жириновский

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
1,1 т.
Жириновский спрогнозировал, что независимой Беларуси осталось два года

Жириновский спрогнозировал, что независимой Беларуси осталось два года.

Российский политик Владимир Жириновский считает, что Александр Лукашенко пробудет президентом независимой Беларуси год или два.

В своем Telegram-канале лидер ЛДПР написал, что в итоге страна должна попроситься в состав России.

"Тяжело сегодня быть самостоятельным государством. Денег на это нет. Поэтому Лукашенко пробудет президентом независимой Белоруссии еще год, ну, два. Но в конечном счете Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России", – отметил он.

По словам политика, как минимум можно объединить отдельные органы и структуры.

"Пусть висят два флага, но будут единые железные дороги, армия, система связи, деньги..." – добавил Жириновский.

Telegram Владимира Жириновского

Telegram Владимира Жириновского

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Жириновский предложил Беларуси сценарий вхождения в состав России.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

БеларусьАлександр ЛукашенкоВладимир Жириновский
Поделиться в Facebook
  2. Мир