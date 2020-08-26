Беларусь через два года должна попроситься в Россию, – Жириновский

Жириновский спрогнозировал, что независимой Беларуси осталось два года.
Российский политик Владимир Жириновский считает, что Александр Лукашенко пробудет президентом независимой Беларуси год или два.
В своем Telegram-канале лидер ЛДПР написал, что в итоге страна должна попроситься в состав России.
"Тяжело сегодня быть самостоятельным государством. Денег на это нет. Поэтому Лукашенко пробудет президентом независимой Белоруссии еще год, ну, два. Но в конечном счете Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России", – отметил он.
По словам политика, как минимум можно объединить отдельные органы и структуры.
"Пусть висят два флага, но будут единые железные дороги, армия, система связи, деньги..." – добавил Жириновский.
Telegram Владимира Жириновского
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Жириновский предложил Беларуси сценарий вхождения в состав России.
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