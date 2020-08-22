Лукашенко пригрозил Западу и приказал войскам "реагировать без предупреждения"

Белорусские военные будут реагировать без предупреждения на действия нарушителей государственной границы с западной стороны.

Об этом во время посещения полигона "Гожский" в Гродненской области 22 августа сообщил Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд. Фрагмент диалога политика с министром обороны Виктором Хрениным показал в вечерних новостях телеканал СТВ.

Лукашенко сказал, что западные соседи Беларуси уже были предупреждены о последствиях в случае агрессии. Он поручил главе Минобороны жестко реагировать.

"Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они (соседние страны, – ред.) нарушат наш государственный рубеж, мы будем реагировать без предупреждения", – подчеркнул он.

Он дал Западному оперативному командованию поручение взять на "жесточайший контроль" передвижение военных подразделений стран-соседей НАТО у белорусских границ.

Хренин в свою очередь доложил, что войска со стороны Литвы якобы "подходят к границе, разворачиваются и уходят".

"Но мы их видим. Если в воскресенье будет в нашу сторону (движение войск с запада, – ред.), если так произойдет, то мы будем действовать в соответствии с ситуацией", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко.

При этом общественность и наблюдатели считают, что результаты были сфальсифицированы и он проиграл.

Европейский Союз не признал победу Лукашенко и заявил, что выборы не были свободными и справедливыми.

ЕС также решил ввести санкции в связи с жесткими разгонами и фальсификацией выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты.

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