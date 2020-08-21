Десятки ботов приходят с одинаковыми комментариями — ой, бяда, бяда, совсем пропадет Беларусь без Лукашеску. По миру пойдут белорусы и будут конкурировать с украинцами за право мыть сортиры в Польше (цитирую дословно).

Если следовать этой логике, то не надо было отменять крепостное право в России. Ведь тысячи помещиков и сотни тысяч крестьян стали жить хуже после 1861 года. "Порвалась цепь великая, порвалась и ударила: одним концом по барину, другим по мужику!" Интересно, хотели ли бы эти боты сами уютно жить в крепостничестве под заботливой барской опекой?

И странам Балтии нечего было выходить из состава Советского Союза. Так ведь хорошо жилось под мудрым руководством коммунистической партии. Но почему-то сегодня ВВП Эстонии на душу населения в два раза выше, чем в великой России. И это без нефти, газа и скреп.

Сегодня Беларусь пытается не стать Венесуэлой с диктатором-преступником во главе. Перемены — это норма, а не исключение из правил. А чем сильнее оттягивать резинку, тем больнее она ударит в результате.

И Россию ждет точно такой же результат, когда Бледная Моль перестанет откладывать свои яйца. Будет больно, нужно будет решать сотни тяжелейших проблем, доставшихся нам в наследство от паханата. Но есть только два пути — вылезти из болота или остаться в нем навсегда.

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